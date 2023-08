Lomitos también participarán en la carrera Todo México Salvando Vidas

Guadalajara.- Por primera vez en el país hasta los perritos que forman parte de las familias participarán en la carrera de la Cruz Roja Todo México Salvando Vidas el próximo 10 de septiembre en los 32 estados del país y 36 sedes, se esperan 6 mil participantes en la capital tapatía.

Se espera la participación de 500 mascotas, se tendrán cinco categorías (dependiendo del tamaño y raza) y hasta se les entregará su kit para correr que incluye un chaleco conmemorativo y a los primeros tres lugares se les entregará como premio un costal de croquetas. Una veterinaria estará a cargo de la vigilancia para que se garantice la seguridad de las familias participantes y de los animales de compañía.

“Debemos de traerlos con arnés, protegidos. Ellos correrán por la parte derecha de los carriles siempre cuidados por sus amos, trataremos que estén los animales a cierta distancia entre ellos”, añadió Jaime Rivas, subdirector de la Cruz Roja Guadalajara.

Aunque falta un estudio detallado, se sabe que los jaliscienses aún no se recuperan de los kilos extra que les dejó la pandemia, incluso ni de los 4 kilos extra que dejan las fiestas navideñas, apuntó el presidente de la Asociación Jalisciense de Clubes Atléticos, Guillermo Torres.

“En la pandemia se dieron dos parámetros: se vendieron más productos y aplicaciones para hacer ejercicio en casa, pero también hubo quienes aumentaron de peso, no se tiene el dato preciso. Tenemos corredores de larga distancia que tienen un poco de sobrepeso, estamos haciendo alianzas para dar asesoría nutricional. La Cruz Roja también da atención nutricional. No hemos podido erradicar la obesidad, necesitamos estrategias interinstitucionales en mancuerna. Nos hace falta más investigación, no hemos podido erradicar la obesidad, somos el primer lugar en obesidad infantil y el primer lugar en descuido porque los niños no tienen la culpa, ellos comen lo que los padres les damos. Nosotros logramos activar a 4 mil personas por semana, motivándolos a ejercitarse”.