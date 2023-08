Maya Goded, un enfoque fotográfico hacia las mujeres

Para Maya Goded, la fotografía fue la mejor forma de comunicarse, pues “me dio la libertad de poder investigar estos mundos que a mí me interesaban”, explicó en entrevista con Mente Mujer, quien, desde muy pequeña, tuvo una forma de comunicarse muy visual.

“Desde pequeña me acuerdo de que muchas cosas las expresaba pintando, porque tenía la facilidad para pintar. El lenguaje me costaba más”, aseguró la artista y confesó que de pequeña tuvo problemas de lenguaje, “como que me costaba lo de la palabra”.

Con el tiempo, Maya fue superando la barrera del lenguaje, sin embargo, en la fotografía encontró la mejor manera de expresión.

(Créditos: Cortesía Maya Goded)

Al encontrar su gusto por este arte, Goded comenzó a viajar por diversas partes de México; y fue justo este andar el que la llevó a perfilar su trabajo en la violencia de género: “A mí me gustaba mucho mirar a las mujeres. Y me impresionó mucho la violencia que había en los pueblos. Me impresionó mucho que a las jovencitas se las robaban”, recordó Maya.

“Siempre acabo fotografiando y trabajando con mujeres. Hay un interés por mi género, de entender qué está pasando”, explicó la artista, quien, en su quehacer fotográfico, también ha incursionado en el mundo del documental con Plaza de la Soledad, en donde retrata la vida de niñas, jóvenes y mujeres involucradas en el delito del proxenetismo, el cual fue filmado en el barrio de la Merced, en la Ciudad de México.

(Créditos: Cortesía Maya Goded)

“Lo bonito también de la fotografía, es el encuentro con uno mismo muy fuerte en distintas situaciones”, aseguró la documentalista quien por muchos años ha trabajado sola. “También te hace confrontarte contigo mismo, con tus miedos, con cosas de tu historia”, explicó.

Asimismo, Maya ha trabajado en conjunto con otros artistas, como, por ejemplo, en su última videoinstalación "El rastro de la serpiente", proyecto en el que colaboró con la fotógrafa española Elena Navarro y el artista visual mexicano Rafael Ortega, en donde hace una compilación de muchos años de trabajo.

(Créditos: Cortesía Maya Goded)

PAL