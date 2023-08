“Hay que aceptar la edad y límites": Adriana Barraza tras interpretar a mujer de 80 años en “Blue Beetle”

Adriana Barraza tiene 67 años de edad y desde hace varios años ha interpretado a mujeres más maduras en la pantalla grande y chica, esto no le quita al sueño, no importa si pasa más de tres horas en maquillaje, ella sólo quiere que la sigan llamando y dando papeles importantes, como el que ahora hace en DC Comics.

“Hay que aceptar la edad y límites. No puedo ser Miss Universo porque tengo la edad que tengo y estoy pasada de peso. Solamente puedo hacer mujeres de mi edad o más viejitas y eso es una fortuna porque no lo tiene todo el mundo, por eso yo agradezco a Dios todos los días. No importa si soy una mamá, una abuelita o una señora soltera, no puedo hacer otra cosa más que eso”, afirmó la actriz nominada al Oscar.