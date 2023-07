Vamos a arrollar a oposición: Comités de Defensa de la 4T

Con una advertencia a la alianza opositora, el reconocimiento a los adultos mayores, así como temas de seguridad, autos eléctricos, fiscalización de espectaculares y hasta recordatorios de José María Morelos y Pavón, es como concluyó el día 18 de los aspirantes a coordinar los Comités de Defensa de la 4T.

Desde Tampico, Tamaulipas, Claudia Sheinbaum aseguró que salió del Gobierno de la CDMX para recoger Los Sentimientos de la Nación, para construir la segunda etapa de la Cuarta Transformación.

Como parte de su gira por el país, se reunió con pescadores y despicadoras de camarón en un mercado de Tampico, donde al tomar una jaiba viva esta atenazó un dedo de la exjefa de gobierno, lo que provocó la risa de Sheimbaum y los comerciantes.

Más tarde, en una entrevista en Heraldo Radio Tampico, Sheinbaum aseguró que la oposición quiere dar una imagen ciudadana de cara al proceso electoral del 2024 y calificó como un frente "cínico" a la oposición que busca competir contra Morena en las elecciones.

Por su parte, Adán Augusto López aseguró que los adultos mayores han agradecido a México, por eso se les debe reconocer y apoyar.

En la Asamblea Informativa en Martínez de la Torre, Veracruz, el ex secretario de Gobernación recordó que por eso el presidente López Obrador implementó la pensión para adultos mayores y la promovió como un derecho constitucional.

"Ese es un Presidente que cumple, que les cumple a ustedes, que les reconoce a los adultos mayores lo mucho que han aportado. Porque, miren, a nosotros que no nos vengan con cuentos, ustedes valen lo mismo que el más encumbrado de los mexicanos", afirmó.

También desde Veracruz, pero en Córdoba, el excanciller Marcelo Ebrard afirmó que, ganando la encuesta de Morena, “como será, vamos a arrollar a la oposición”.

Además, afirmó que derrotarían de forma abrumadora a Xóchitl Gálvez, Santiago Creel, Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid.

El aspirante a la Coordinación de Defensa de la Transformación de Morena, a su llegada al aeropuerto de Veracruz le colocaron una corona, además bailó con una mujer que era parte de un grupo de son jarocho y tocó batucada, mientras le gritaban ¡Presidente, Presidente!.

En tanto, Ricardo Monreal, desde Tehuacán, Puebla, descartó incrementar su seguridad personal al recorrer zonas peligrosas del país, pues aseguró que, “yo como al Presidente, me cuida la gente, no he tenido problemas en ninguna zona, he ido a Michoacán o Jalisco”.

Señaló que lleva 27 asambleas informativas en todo el país y ha obtenido buenos resultados, ya que en ella se recaban las principales demandas de los ciudadanos, donde la más recurrente es el tema de seguridad pública.

PAL