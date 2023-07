“Los Artistas”: Maxi Iglesias y Ximena Romo se vuelven maestros del engaño

En 2022 se vendieron obras de arte por un valor de 67 mil 800 millones de dólares en todo el mundo, de acuerdo con un informe de Art Basel y UBS. Un mercado que está latente, de ahí que inspire tantas historias en la ficción, como la nueva serie “Los Artistas”, en donde sus protagonistas Maxi Iglesias y Ximena Romo se adentraron a esta disciplina para convertirse en maestros del engaño.

En esta nueva producción de Vix+, Romo da vida a “Cata” una mexicana restauradora de arte que se encuentra con “Yago”, Iglesias, un anticuario español que vende las piezas que tiene en su poder a un valor superior, ella lo cacha y termina colaborando con él para salvar a su familia.

“Me di a la tarea de ir a los museos con más conciencia de qué era lo que estaba viendo. Escuché las audioguías para ir formando la personalidad de ‘Cata’. Fue mucho aprendizaje. Además, también está el rollo del timo, lo qué significa estafar a alguien y creo que nunca lo había visto desde la perspectiva del estafador y fue muy interesante”, dijo Romo.

Iglesias intentó tomar un curso de arte, pero no cuadraba con la agenda, por lo que recordó sus estudios en comercio y se concentró en crear la personalidad de un buen vendedor: “Una profesora que tenía me recomendó el libro ‘El hombre que cambió su casa por un Tulipán’ y luego leí ‘Vender es fácil, si sabe cómo’ y con estos saque esa magia del vendedor para convencer a la gente de que necesita algo que no sabía que quería”.

SE DA UN RESPIRO

Para Maxi Iglesias “Los Artistas” le dan un respiro de las comedias románticas, que si bien disfruta hacer, deseaba mucho hacer otro tipo de personajes en donde mostrará otras características como actor.

“No quiero menospreciar el género porque sigo aprendiendo de él, pero ahora me apetece y siento que por un tema de madurez, quiero contar otras cosas. Entonces para mí esta serie ha sido esa oportunidad, ya no sólo por el personaje que hago, si no porque la he pasado verdaderamente bien”, detalló.

Si bien “Los Artistas” mezcla distintos géneros, como thriller, drama y comedia, es éste último el que disfrutó más el actor español, porque era la primera vez que sacaba su lado cómico.

“Nunca había tenido la posibilidad de hacer comedia y me encanta que mi personaje siempre tiene comentarios para todo, incluso aunque esté equivocado y me gustó que también reconoce el trabajo de su colega”, finalizó.

La serie se filmó en tres países, España, México y Estados Unidos.

Los actores principales tuvieron escenas de acción durante el rodaje.

En esta producción también participa la actriz Regina Pavón.

La historia fue creada por la escritora española María Dueñas.

10 episodios tiene la serie.

34 proyectos ha hecho Maxi.

PAL