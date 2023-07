Frente Amplio por México: Impulsan un buen gobierno y unidad

La bandera de la oposición rumbo a las elecciones del próximo año será “un buen gobierno y unidad”, adelantó José Ángel Gurría, encargado de dirigir el Plan de Gobierno 2024-2030 del Frente Amplio por México, el documento no sólo será promovido por el candidato presidencial, se unificará en todas las candidaturas que competirán por cargos federales, estatales y municipales en las elecciones del próximo año.

En entrevista con Mario Maldonado en Noticias de la Mañana de Heraldo Televisión, el priista que declinó el miércoles de participar en el proceso para elegir al representante del Frente Amplio por México, que conforman PAN, PRI, PRD y sociedad civil, para aceptar ser quien conduzca la redacción del Plan de Gobierno de la oposición, pero aseguró que no se bajó de la contienda, sino que se subió a un nuevo proyecto, que calificó de desafiante.

Al ser cuestionado sobre las banderas que promoverá el frente opositor para obtener la preferencia electoral de la ciudadanía, señaló que además del combate a la corrupción y a la pobreza, que dijo, fueron promesas incumplidas de la actual administración, promoverán un buen gobierno y la unidad ante la división y la confrontación que fomenta el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la semana de inscripciones para participar en la contienda del frente opositor con miras a 2024, tocó el turno a la priista Beatriz Paredes y el perredista Silvaro Aureoles. La senadora rechazó que la desanime la popularidad de su contrincante Xóchitl Gálvez, afirmó que ella tiene más experiencia y va arriba en las encuestas; en tanto, el exmandatario de Michoacán pidió al presidente la Cámara de Diputados, Santiago Creel y a la senadora hidalguense, por congruencia, pidan licencia a sus cargos.

Paredes consideró que Xóchitl le gustaba más como candidata a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, señaló que le “encanta” que vista igual que ella y señaló que ambas tienen un origen indígena.

Los otros tres aspirantes que se inscribieron como perfiles ciudadanos son: Víctor Hugo Gutiérrez, exdiputado local del PAN por la Ciudad de México; Sergio Iván Torres, exsecretario de Seguridad de Cholula, Puebla, y Ricardo Urbano Barrón, con ellos suman cinco los aspirantes que se registraron ayer para participar en el proceso

En su primera gira, luego de registrarse como aspirante presidencial por PAN, PRI, PRD, Xóchitl Gálvez se declaró complacida ante la posibilidad de que en la elección de 2024 ella y Claudia Sheinbaum Pardo se disputen los votos.

“Estaría bien, me gusta, está interesante, las dos fuimos jefas delegacionales al mismo tiempo; nos conocemos, nos respetamos, a la doctora la respeto, la reconozco, no voy a hablar nunca mal de ella aunque diga que no cualquier mujer puede, yo creo que todas las mujeres pueden”, estableció durante su visita a San Luis Potosí.

También dijo que impulsa una agenda conjunta con todos los sectores y partidos políticos del país. Afirmó que es una mujer sin rencores y que sabe hacer equipo.

De gira por Monterrey, Nuevo León, el presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Santiago Creel Miranda lanzó un mensaje al excanciller Marcelo Ebrard, a quien dijo que ahora no le alcanzará la sombra del presidente Andrés Manuel López Obrador para ganar las elecciones internas.

“Marcelo, lo único que hacen ustedes es arrollar al país y al pueblo. Ubícate Marcelo. Prepárense para perder porque somos miles de mexicanos quienes los vamos a correr por ineptos. Esta vez no te alcanzará la sombra de AMLO”, escribió en sus redes sociales.

El exsecretario de Turismo, Enrique de la Madrid, lanzó un portal para sumar a voluntarios en la recolección de firmas ciudadanas. Agradeció el apoyo de la gente para la recolección de rúbricas que lo lleven a tener su registro.

PAL