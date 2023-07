Regina Blandón monta "Pulmones": obra que reflexiona sobre el calentamiento global

En lo que va del año, México ha vivido tres olas de calor, teniendo temperaturas de 45°C en los estados del norte del país y hasta de 35 en la Ciudad de México. Aunque estás siempre han existido, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), señaló que en los últimos 50 años se dan con mayor frecuencia. De ahí la importancia de invitar a la gente a reflexionar sobre el tema y para cuidar el planeta.

“Estamos en un punto de no retorno. Sí son valiosas las acciones que hacemos individualmente”, señala la actriz Regina Blandón, quien regresa al teatro con una segunda temporada de “Pulmones”, una obra que narra la vida de una pareja que discute entre tener un bebé o no, en medio de las inclemencias del clima que cada vez cobran mayor factura a los humanos.

“El autor creó esta obra hace más de 10 años y en ese momento no se sentían los problemas climáticos que ven en la obra tan cercanos y yo tengo una línea en donde digo -la ciudad no puede con el calor, se me escurre el calor por todos lados- y ya es algo que estamos viviendo en la vida real en la CDMX. Así que me parece una obra muy relevante y necesaria. Hay que poner el reflector en las cosas que importan”, afirmó la actriz.

Regina asegura que el público no sale del Foro Lucerna en depresión, pero sí pensando en qué mundo le van a dejar a las futuras generaciones. Incluso, confiesa que su reloj biológico la cuestiona sobre si a sus 33 años debe ser madre o no, y las cosas que la hacen dudar son estos problemas de la falta del agua y los calores extremos.

“Nunca he sido una persona maternal. No es que odie a los niños, pero no es lo mío. Si hay una cosa conforme vas creciendo y veo a los hijos de mis amigas que me caen muy bien, y eso me dan puntos para arriba, pero lo primero en lo que pienso es en qué mundo van a vivir, si ya nosotros nos estamos derritiendo”, agregó.