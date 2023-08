Urgen regular activos virtuales

Ante la acelerada expansión de los Activos Virtuales (AV), su creciente adopción e interconexión con el sistema financiero tradicional, evidencia la necesidad de actuar oportunamente para evitar riesgos que pudieran impactar en los inversionistas y en la estabilidad del sistema financiero, advirtió el Banco de México.

Aseveró la importancia de mantener sana distancia entre el sistema financiero y los activos virtuales, evitando riesgos inherentes a esas divisas.

“Se ha determinado que las instituciones financieras en el país no tengan posiciones en dichos activos, no los adquieran en garantía y no financien posiciones apalancadas de sus clientes en AV”, indicó en su estudio Propuestas regulatorias internacionales en el mercado de Activos Virtuales.