La destrucción de la naturaleza y la condición humana, temas de "traces" de Wim Vandekeybus

El coreógrafo belga Wim Vandekeybus dice, no busca la belleza per se, busca la emoción porque la danza es pasión, no es psicología ni abstracción en movimiento, es la capacidad de contar una historia que sacuda al espectador. Por ello, la crítica especializada ha destacado su inteligencia para transmitir con el cuerpo la complejidad de la condición humana.

“Trabajo con historias y con emociones universales. He estado, desde siempre, conectado con la naturaleza; además, me gusta la transformación y percibo al cuerpo que baila como un cuerpo que busca energías, que se transforma y que de alguna manera está muy conectado con su animalidad”, explica el coreógrafo en entrevista.

Tras casi 10 años de ausencia, el artista regresa a México para presentar el 5 y 6 de agosto, en el Teatro de la Ciudad, la obra "Traces" en la que plantea la destrucción de la naturaleza, el impacto de la especie humana sobre los animales y, al mismo tiempo, la animalidad de los humanos.

"Traces", dice, es una pieza que nació en 2019 gracias a la invitación del Festival Europalia que ese año estuvo dedicado a Rumania; el objetivo fue crear una obra que se enfocara en “el último pulmón de Europa” que se sitúa en aquel país.

La investigación comenzó con un viaje a Rumania en donde conversó con muchos cazadores porque allá existen muchos osos, e incluso se enteró de que llegaron a prohibir la domesticación de estos animales.

Una festividad, cuenta, llamó particularmente su atención: la celebración del Año Nuevo porque hacían rituales dancísticos en los que usaban la piel de los osos, es decir, con “destrucción y sacrificio se festejaba un comienzo”.

“Me plantee crear una obra en la que fuera el oso el que se pusiera la piel del humano. Los animales tienen su territorio, somos los humanos los que destruimos lo que les pertenecía. Mi intención fue hacer algo mágico sobre la naturaleza y sobre la condición humana”, detalla.

Paralelamente, el coreógrafo se encontró con un libro del célebre fotógrafo Josef Koudelka sobre gitanos. “Me interesó la convivencia de los gitanos con la naturaleza, su capacidad para cambiar de lugar, para estar en las ciudades y en los bosques. Soy también un fotógrafo y una imagen me sorprendió mucho porque mostraba el asfalto y el bosque, había mucho misterio, de inmediato decidí que así sería mi escenografía”, explica.

La obra, entonces, muestra un camino que, literalmente, irrumpe en la naturaleza como una anomalía, como un símbolo de destrucción, como un misterio en el que todo puede suceder.

“Me interesó también pensar en la venganza del oso, pero, al mismo tiempo, pensé en los cuernos del ciervo, estos animales que se encuentran en medio de las carreteras y que cuando se pelean quedan prensados por sus propios cuernos y uno, incluso, puede morir, es decir, en los animales puede haber mucha crueldad. Lo que yo quería era algo muy cinematográfico, por eso, incluso, tengo un accidente de motocicleta en el escenario”.

Y añade: “Para mí la danza no es formal, es pasión, es la capacidad de contar una historia, de transmitir emoción; no soy un coreógrafo conceptual ni psicológico, me interesa la intención, el drama, no me interesan los símbolos sino la acción. En este trabajo hay mucha musicalidad y mucho virtuosismo, me interesa la belleza pero cada quien la percibe de manera distinta, no es mi búsqueda per se”.

