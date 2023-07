Llevan la desaparición forzada a la escena

Una familia ha perdido a su hijo, quien se ha sumado a la larga y dolorosa lista de desaparecidos en México. Y, como en el experimento del gato de Schrödinger, mientras la caja permanezca cerrada, es decir, que no haya información sobre su paradero, cualquier afirmación sobre el estado de su contenido es de carácter especulativo. Así, a la trágica ausencia, se suma la insoportable incertidumbre porque está vivo y muerto a la vez.

De la compañía Phobos Teatro, la obra Variaciones Schrödinger aborda el tema del duelo ante las desapariciones forzadas en México, protagonizada por Gabriela Núñez y Luis Miguel Lombana, que cuenta con texto y dirección de César Chagolla, finalista del Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo en 2019.

La puesta en escena explora las consecuencias individuales y sociales del dolor de una familia que espera tener noticias sobre el paradero de su ser amado. “Me interesaba también ponerle rostro a las historias, que las cifras dejen de ser sólo eso, números. Hemos normalizado las desapariciones, después del crimen organizado, de los feminicidios, del caso de los 43, tengo la sensación de que ya no son hechos aislados, ya son norma, se han convertido en estadísticas que se acumulan. Mi necesidad es volver a ponerles nombre”, dice el dramaturgo.

Y añade: “Creo que hay regiones, clases sociales y comunidades del país que lo siguen viendo lejano e incluso no consideran la desaparición forzada como una desgracia, sino como una consecuencia por malas acciones, es decir, hay gente que sigue pensando, con prejuicio, que si alguien desaparece es porque estaba ‘metido’ en algo y se lo buscó. Por eso creo que necesitamos tener presente esta realidad, seguir reflexionando, hablar del tema, ofrecer ayuda y entender que no hay respuestas y que no hay justicia”.