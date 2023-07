Lionel Messi engalana el inicio de la Leagues Cup, al enfrentar al Cruz Azul

Los ojos del mundo están hoy en la presentación de Lionel Messi con el Inter de Miami, en su enfrentamiento ante el Cruz Azul, durante la edición 2023 de la Leagues Cup, la primera oficial desde que nació en 2019, ahora con 47 equipos de la Liga MX y la MLS.

Desde que se anunció el arribo del argentino al club, del cual David Beckham es uno de los dueños, se dispararon el ánimo y los precios: las entradas para el primer juego en el torneo contra los cementeros, pasaron de 30 a 600 dólares.

El equipo de Florida vive el inicio de su mejor momento económico. Según Forbes, en un periodo de dos o tres años, se va a cotizar de 700 millones a dos mil millones de dólares, con la presencia del campeón del mundo.

Tan sólo en cuestión de taquilla, el año pasado, la franquicia ingresó un promedio de 12 mil 600 espectadores, para 66.5 por ciento de ocupación en su estadio, al cual le incrementaron tribunas para albergar más gente que quiera ver a su principal atracción.

Antes de la llegada de Leo, la Leagues Cup proyectó 1.2 millones de aficionados en los estadios, cifra que puede incrementarse, dependiendo el paso del Inter. Además, se vislumbraron 150 millones de seguidores entre Liga MX y MLS, lo que también aumentará tras el arribo de La Pulga.

“A mí me encanta Messi, pero va a tener el mismo respeto que los otros 10. No quiero que le vaya bien contra mi equipo. Vamos a enfrentar un buen plantel, no sólo a un jugador”, expresó el técnico celeste, Ricardo Ferretti.

El Tuca no tiene dudas del impacto deportivo que puede ocasionar el argentino en los estadounidenses: “Antes de que llegara Pelé (1975), nadie practicaba futbol; hoy es de los deportes preferidos. Si (Leo) está aquí, es porque se siente capaz de trascender”.

Tanto La Máquina, como el equipo de Miami, buscan reivindicarse. La primera va en el último lugar en liga, y el segundo está en el sótano de la Conferencia Este.

Por ello, la Leagues Cup representa su salvavidas para retomar el camino, con la motivación de tener a Lionel Messi, uno de los mejores futbolistas de la historia, como el gran atractivo.

La última vez que la escuadra cementera alcanzó la gloria internacional, fue cuando se coronó en la Concachampions en 2013-14. Desde entonces, ha sido eliminado en cuatro ediciones del torneo, y en las dos más recientes, apenas alcanzó semifinales.

PAL