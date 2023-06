Correr, la clave para la salud emocional y la lucidez intelectual: Gabriela Guerra Rey

Cierto día, cuando Gabriela Guerra Rey (La Habana, Cuba, 1981) viajaba por carretera hacia Cuernavaca, supo por primera vez qué era la libertad. Apenas tenía unos meses en México como corresponsal de Prensa Latina y vivía vigilada por el régimen cubano, pero en ese paseo: “Tuve una experiencia nueva que fue saber que hay una carretera, que hay un camino que puedes agarrar y llegar a cualquier lugar, o no saber a dónde llegar y qué está por delante, esa fue la primera vez en mi vida que sentí un sentimiento real de libertad”.

La escritora, ganadora del Premio Bellas Artes Juan Rulfo para Primera Novela en 2016, tenía menos de 30 años y, ahora lo sabe, estaba enferma emocionalmente: “Tenía una enfermedad de 29 años en Cuba, lo que pasa es que en Cuba no tenemos tiempo para pensar si estamos enfermos emocionales o existencialmente, la realidad del día a día es tan dura y hay que ocuparse de tantas cosas que te olvidas”. Guerra Rey vivía una crisis: ya había decidido dejar la isla y sentía la nostalgia del transterrado, además, su madre acababa de ser diagnosticada con cáncer.

Ganadora del Premio Bellas Artes Juan Rulfo para Primera Novela en 2016. Foto: Cortesía Gabriela Guerra

El panorama no era nada alentador, pero ahí estaba su propia fuerza esperando para salvarla. Si alguna vez el japonés Haruki Murakami había dejado todo para dedicarse a correr y escribir, Gabriela Guerra también encontró en el esfuerzo físico la salida. “Los isleños cuando salimos del mar sentimos que nos morimos fuera del mar, hasta que descubrí que la montaña era mi nuevo mar”, dice.

Una década después, la autora cuenta su experiencia de vida en “El sermón de la montaña” (Editorial Aquitania, 2023), una suerte de ensayo de autoficción, que va de la crónica a la reflexión filosófica y cuyo “propósito es que la gente se sienta identificada y diga: ‘yo he estado aquí’, está escrito sobre todo para los otros, para los que no han descubierto este camino”.

La autora cuenta su experiencia de vida en “El sermón de la montaña” (Editorial Aquitania, 2023). Foto: Cortesía Gabriela Guerra

Como todos, Gabriela comenzó corriendo cinco, 10 o 15 kilómetros, pero pronto se dio cuenta que podía ir más allá: “Fue revelador ir viendo el progreso, no te puedes creer las cosas de las que eres capaz y creo que ahí estaba el factor libertad: ya estaba corriendo 30 kilómetros, y después 42, y después 80, y después ir a la montaña”.

La salud de su madre mejoró, a la par escribió diez libros, entre ellos su premiada “Bahía de sal” (Ediciones Huso, 2017), viajó por el mundo y se embarcó en decenas de proyectos, además, se dio cuenta que su “lucidez intelectual” era otra. “En 2016 subí mis primeras montañas, corrí mis primeros maratones, lo que pasó después era que me sentía, no sólo que podía avanzar más y transgredir límites, sentía que no tenía límites. Me sentía muy, muy poderosa, era un sentimiento de sentirme indestructible”. Esa fuerza era la libertad que tanto había añorado.

ELEMENTOS

-Gabriela Guerra Rey es escritora, periodista y directora de Editorial Aquitania

-Maestra en Letras por la UNAM, ganó el Premio Juan Rulfo para Primera Novela por "Bahía de sal"

-Imparte talleres y es compiladora de varias antologías de cuento y narrativa

