"No creo que los libros y la lectura forzosamente hagan personas mejores": Daniel Goldin

Los libros no hacen mejores a los hombres, en todo caso, dice el editor, ensayista y bibliotecario Daniel Goldin (CDMX, 1958) permiten plantear preguntas. “No creo que los libros y la lectura forzosamente hagan personas mejores; yo creo que las preguntas auténticas pueden ayudar a que uno sea una mejor persona, y los libros nos ayudan a cuestionar”, afirma.

Goldin ha vivido toda su vida al lado de los libros: ya sea en el plano laboral (fue director de la Biblioteca Vasconcelos y tuvo a su cargo varias colecciones de libros infantiles en el FCE), pero también en el personal (su padre también fue bibliotecario y un lector asiduo). Los libros le han ayudado a salir de “la extrañeza y la extranjeridad” con la que ve la vida: “Miro la vida como algo raro, no termino de acostumbrarme a estar vivo y de sentirme bien en ningún lugar”.

Si piensa en un sitio confortable (o soportable) ahí hay libros. Esa pasión “cada vez menos compulsiva” aparece en “Los días y los libros. Divagaciones en torno a la hospitalidad de la lectura” (Océano, 2023), pequeño ejemplar, que reaparece corregido, con el que Goldin intenta propiciar la conversación en torno a los libros, pero sobre todo en el placer de zambullirse en ellos, cualquier que sea el fin.

Para Goldin, los libros son esenciales a la hora de formar ciudadanos y México, al menos en el discurso, parece tener una relación problemática con la formación de lectores: “Se endiosa mucho la construcción de los edificios, que por cierto después no se les da mantenimiento (él dirigió la megabiblioteca, siempre sufriendo de filtraciones de agua), se endiosa los acervos pero después no se enriquecen y no se permite un vínculo cotidiano entre lo que encuentras en las librerías y lo que encuentras en las bibliotecas”.