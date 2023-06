Ensayo literario. América Latina: el retrato de sus escritores

Michi Strausfeld (Recklinghausen, Alemania, 1945), una de las expertas en literatura latinoamericana más reconocidas del mundo, fue editora durante 33 años del sello Suhkamp y publicó más de 300 títulos en alemán de la literatura hispanoamericana.

De visita en México, la filóloga conversa sobre Mariposas amarillas y los señores dictadores: América Latina narra su historia (Debate), un ensayo que ofrece un panorama de 500 años de historia latinoamericana a partir de la relectura de autores como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Elena Poniatowska, Mario Vargas Llosa, Alejo Carpentier, Carlos Fuentes, Juan Carlos Onetti, Augusto Roa Bastos, Isabel Allende, Tomás Eloy Martínez, Juan Rulfo y Octavio Paz.

Su interés por la literatura hispanoamericana, indica, nació tras la lectura de Cien años de soledad, una obra que leyó con un diccionario de español a la mano y pese a que, entonces, apenas entendía el idioma, se deslumbró por sus temas y por su belleza. Desde entonces se adentró en los autores del continente, a muchos los conoció personalmente, sus anécdotas con García Márquez o Rulfo están incluidas en este libro.

Hoy, dice, las letras hispanoamericanas siguen vibrantes y son, sobre todo, multifacéticas, imposible etiquetar las obras en una sola corriente, pero sí es posible advertir que las más recientes generaciones también han construido un rico mapa literario de la región.

Ilustración Gustavo Ortiz

América Latina, desde su literatura, ¿la han contado los hombres?

Sí, hay mucho terreno por recorrer todavía, pero así es como fue, es decir, las mujeres han estado presentes en la literatura a cuentagotas. Tenemos una Sor Juana Inés de la Cruz y a algunas autoras que ahora se están redescubriendo, del boom y de otros países también, pero, básicamente, la literatura sí ha sido escrita por hombres, como dice Rosario Castellanos: “Mujer que sabe latín ni tiene marido, ni buen fin”. Esto, felizmente, ha cambiado en los últimos 15, 20 años, quizás ya ha pasado más tiempo. Es Isabel Allende quien abrió la puerta grande, porque La casa de los espíritus fue un fenómeno muy parecido al que provocó Cien años de soledad, la diferencia es que ahora se trataba de un libro escrito por una mujer y fue una sorpresa.

Y me parece que a partir de entonces hubo otras mujeres que también estaban publicando, en México estaban Ángeles Mastretta, Laura Esquivel y muchas otras, pero antes estuvieron Rosario Castellanos, Elena Garro y Elena Poniatowska, quien fue marginada del boom. Ahora las editoriales se han dado cuenta de que las lectoras son las que compran los libros y por eso quieren más textos de mujeres, la industria de la edición estudió con mayor interés los manuscritos de las autoras. Esto fue un engranaje que tuvo lugar a partir de los años 80, 90; hoy diría que casi hemos llegado a la igualdad, no del todo, pero casi.

¿En esta historia latinoamericana nos falta la versión de las mujeres o basta con la de los hombres?

Pienso en que no sabemos sobre las mujeres que venían con los conquistadores, ¿por qué no las conocemos?, ¿por qué sabemos tan poco sobre la Malinche? Isabel Allende publicó una novela, Inés del alma mía, sobre Inés Suárez, la primera española que llegó a Chile. Y supe también que había círculos de mujeres que debatían en Lima y en otras ciudades, pero las novelas que escribían se metían de contrabando porque en la Colonia estaba prohibido. Entonces, ¿por qué no tenemos todavía unas novelas sobre este século de mujeres? Estaría muy interesante. Otro ejemplo: la amante de Simón Bolívar, de quien sabemos algo, pero no hay una novela canónica sobre ella y fue una mujer muy valiente, de modo que sí hay temas e historias por contar.

En el libro habla de las ausencias temáticas como el periodo colonial y la Conquista.

Sí, me parece que son tema que se tienen que gestionar, en este sentido el libro es una invitación para que algunos autores se pongan esa tarea; realmente se sabe muy poco de la época colonial, el continente estaba cerrado bastante a cualquier influencia europea, la corona española intentó salvaguardar a todo un continente de influencias nefastas, es decir, de influencias intelectuales.

Supongo que es difícil todavía mesurar bien lo que ha sido esta época colonial. Pero estoy segura de que revisando los archivos y usando la imaginación, que es la tarea de los autores, quizás salgan más libros sobre esta época. Me gustaría mucho. Ahora se está cuestionando mucho el papel de Colón, se están tumbando las estatuas, pero no podemos cambiar la historia retrospectivamente. La historia sucedió tal cual, no la podemos cambiar, pero sí podemos intentar entenderla mejor y en ello está la aportación de los autores latinoamericanos. Los escritores han ayudado a comprender mejor los males actuales, muchos de ellos datan de la Colonia, periodo en el que se crearon estas estructuras que las débiles repúblicas del siglo XIX no pudieron cambiar. Es decir, echaron fuera a los españoles, pero las estructuras en las sociedades quedaron casi intactas. Esto que digo lo ha escrito Carlos Fuentes en sus ensayos. De modo que hay muchos temas para pensar, para discutir y para investigar.

En los años 70 ser traducido era alcanzar la cima. ¿Aún lo es?

Cuando empecé a trabajar en la edición, en el 74, teníamos pocos traductores al alemán, hoy tenemos muchos y hacen una labor extraordinaria. Antes del boom no se traducía prácticamente la literatura latinoamericana, pero los autores iban a París y hablaban francés, pero a Alemania no iba nadie y ninguno hablaba alemán, de modo que los alemanes fuimos los últimos descubridores de América Latina Literaria, como dijo Hans Magnus Enzensberger, cuando la Feria del Libro de Frankfurt , fue dedicada al continente en 1976; ser traducido en aquella época, sí era la gloria porque no era lo normal. Después del boom, se hizo muy frecuente y casi normal. Hoy es otra vez un poquito complicado porque el interés por la nueva literatura de América Latina ha menguado en toda Europa.

LSN