Leticia Martin gana el primer Premio de Novela Lumen por "Vladimir"

“La atracción y seducción de un hombre maduro hacia una mujer joven ha sido representada muchas veces en la literatura, pero el deseo de una mujer madura hacia un joven, no. 'Vladimir' apuesta por una lectura de Lolita en clave femenina en el contexto de un mundo que se apaga”, destacó el jurado del primer Premio de Novela Lumen, sobre la novela de la autora argentina Leticia Martin.

Las escritoras Ángeles González-Sinde, Luna Miguel y Clara Obligado; la directora de la librería Rafael Alberti (Madrid), Lola Larumbe; y la directora literaria de Lumen, María Fasce, compartieron que se trata de una narración polémica sobre los límites del deseo y las relaciones de poder, en el que, la también poeta, “regresa a sus orígenes y lleva a cuestas todas sus obsesiones”.

“Cuando todo parece acabarse, lo único que nos queda es el instinto, donde sobrevivir es dejarse llevar por aquella pulsión que nos hace suspender cualquier prejuicio para sentirnos vivos. 'Vladimir' es una novela sobre una huida imposible, donde la protagonista, Guinea, ve truncada su carrera y su relación con un alumno más joven que ella”, contaron sobre el libro.

Leticia Martin compartió que una de sus motivaciones fue poder escribir sobre un tema que le permitiera pensar si el lenguaje y la ficción pueden ser utilizados para cualquier cosa, incluso cuestionar.

“El interés mío, detrás de la escritura, es también jugar con la idea de que se están reescribiendo clásicos, pero no sólo en la ficción, tiene que ver con pararme en mi feminismo y decir que yo soy también mi propia machista. Me parece que ahí hay un espacio que me gusta interrogar hacia adentro del feminismo y cómo nos interpela a todas nosotras, no buscando, como siempre, la culpa hacia afuera, sino pudiendo buscar el conflicto hacia adentro”, dijo en conferencia de prensa, vía virtual, la escritora ganadora del reconocimiento.