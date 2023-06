Mi labor, donde la 4T me lleve: Rosa Icela Rodríguez, titular de la SSPC

Con firmeza, la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, asegura que no tiene ninguna ambición personal, sólo ayudar a consolidar el cambio de régimen y la Cuarta Transformación de la vida pública que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El nombre de Rosa Icela Rodríguez se ha mencionado en la sucesión en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, sin embargo, ella sabe que su posición es donde contribuya a darle continuidad al proyecto de cambio en el país.

En entrevista para Heraldo Televisión, con el periodista Javier Solórzano, la secretaria Rosa Icela Rodríguez expuso que ella es una mujer de trabajo, y que en 2024 se colocará donde el protagonista de transformación la necesite.

"Lo que te puedo decir es: yo trabajo y voy a trabajar donde el proyecto me diga, a dónde el proyecto me lleve voy a trabajar igual con mucho ahínco, con entrega, porque el país necesita que siempre estemos precisamente dedicados a lo que tengamos que hacer. Entonces yo te diría que yo voy a hacer lo que el proyecto me diga, donde se necesite que esté mi servicio, y por eso siempre es un placer servir, es un gusto trabajar", dijo.

En su oficina de la SSPC, en la Ciudad de México, Rosa Icela Rodríguez expuso que su mayor satisfacción es trabajar y servir al pueblo de México, y contribuir a la administración del presidente López Obrador.

"Yo trabajo, y para mí ha sido un honor siempre trabajar cerca del hoy presidente López Obrador. Todas las veces que a nosotros nos dicen hay que trabajar, para eso estamos, para trabajar, para servir a la gente, para hacerlo de manera muy cercana, humana", reiteró.

(Créditos: Especial)

DELITOS, A LA BAJA

En la emisión, Rosa Icela Rodríguez detalló cómo la estrategia de seguridad de atender las causas que generan la violencia, y no enfrentar la violencia con más violencia, ha contribuido al descenso en los índices delictivos a nivel federal.

Señaló que, aunque los registros tienen un descenso, los integrantes del gabinete de seguridad no están satisfechos y continuarán trabajando para garantizar la paz y la tranquilidad a todos los mexicanos.

"Llevamos 73 mil delincuentes detenidos en todo este tiempo y vamos por más, y seguimos luchando contra la impunidad y tengo confianza en que vamos a seguir bajando, no lo que hiciéramos, tampoco estamos satisfechos con el número, no te puedo decir ‘ah sí, estamos cantando victoria'".

PAL