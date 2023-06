Ana de Armas inició su carrera en su natal Cuba, tiempo después decidió emigrar a España donde se convirtió en un fenómeno gracias a su trabajo en la serie El Internado. Tras el éxito de este drama llegó a Estados Unidos donde en un tiempo relativamente corto pudo convertirse en una de las actrices más populares del momento. Recientemente fue nominada al Oscar por su trabajo en el filme Blonde. Ahora protagoniza Ghosted, junto a Chris Evans.

“Creo que en películas como esta es importante tener química con tu compañero de escenas. Esto no se puede forzar ni inventarse, cuando existe, es algo tangible entre dos personas y esto automáticamente se refleja en la pantalla. En esta película en particular se requiere un tono muy específico por lo que es importante que la aproximación al personaje sea lo más real que se pueda, independientemente de lo que estemos contando. Esto, con el objetivo de que el público se vea involucrado de una manera mucho más profunda”, dijo la actriz.

Ana y Chris han trabajado juntos en tres películas: Knives Out, The Gray Man y ahora en Ghosted donde son dirigidos por Dexter Fletcher, demostrando es esta reciente colaboración una mancuerna divertida. profesional y particular y eso lo refrenda Chris Evans.

“Ana es una actriz muy especial, la vimos protagonizar una película de Bond, después en Gray Man pasa algo muy curioso con ella, porque en los distintos guiones que trabaja toma algunas escenas que supuestamente son divertidas y las interpreta con una verdad muy especial. Hay una aproximación muy honesta en sus caracterizaciones sin importar el género, simplemente hay algo cómico en sus acciones, algunas son tan simples como hacerme llegar una pistola y esto puede ser hilarante cuando ves el producto terminado. Ella no apuesta por el humor sino por la verdad”, detalló el actor.

Por lo general Evans es quien lleva el peso de las secuencias de acción en este tipo de películas sin embargo la tendencia ha convertido a Ana en una de las favoritas del género. Esto se puede ver en Ghosted y el año entrante en Ballerina, una secuela que se deriva de la saga de John Wick, misma que es protagonizada por De Armas.

“En esta Ghosted tuve mucha suerte porque no era específicamente el responsable del peso de la acción en la película. Aquí simplemente me sentaba y disfrutaba ver a Ana golpear y patear a otros, mostrando sus músculos para después quejarse de dolor", compartió Evans.

Además agregó, "en este filme simplemente representa la mirada del espectador en un personaje incapaz de realizar estas acciones que pueden causar mucha emoción en pantalla”, dijo Evan entre risas, rememorando la filmación de la misma.

TRAMA

Ana de Armas interpreta a Sadie, una agente de la CIA exitosa pero que se encuentra en un retiro que la obliga a estar pasando el tiempo, mientras que conoce a Cole, un granjero y vendedor que le parece encantador.

Al inicio la relación no fluyó ya que discutían por muchas cosas, pero empezaron a llevarse bien, aunque Cole tuvo que regresar a casa, está dispuesto a recuperar a Sadie, aunque esto lo enfrente a una prueba que nunca pensó pasar.

DATOS

La cinta se puede ver en Apple TV.

Dexter Fletcher fue el director de la cinta.

Adrien Brody, Mike Moh, Tate Donovan y Amy Sedaris.

