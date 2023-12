Ofrecen imagen binacional, México-Alemania

¿Cuáles son los puntos de intersección entre dos artistas emergentes que no comparten el mismo idioma?, ¿existe acaso un lenguaje universal de la imagen? A partir de estas dudas, entre otras más, cinco duplas de creadores trabajaron durante ocho meses para conformar “¿Por qué no jugamos a ____? Diálogos sobre fotografía. gute aussichten FOKUS México-Alemania”, exposición que se inaugura hoy en el Centro de la Imagen de la Ciudad de México y que, en junio del próximo año, se presenta también en el Deichtorhallen International Art and Photography Hamburg de Alemania.

Si un alemán y un mexicano hablan de violencia y lo traducen en imágenes, ¿surge un lenguaje que se puede entender a partir del concepto de cada uno?, pregunta Andrea Tejeda, quien ha fungido como enlace entre los creadores de ambos países. “Algo que fue muy interesante fue crear un vínculo; si bien cada quien tiene un entorno distinto, a través de la imagen siempre se puede lograr una cohesión”, opina.

El proyecto inició poco antes de la pandemia, cuando Josefine Raab (fundadora y directora de gute aussichten) pensó en la necesidad de crear un diálogo cultural binacional entre cinco artistas emergentes mexicanos y cinco alemanes. Ella se encargó de elegir a los cinco europeos y los mexicanos fueron seleccionados de la Plataforma de Imágenes Contemporáneas (PICS) del Centro de la Imagen; uno de los requisitos era hablar inglés, ya que sería el idioma para comunicarse.

En marzo de este año, los creadores alemanes visitaron México y conocieron a sus pares, durante una semana de convivencia se seleccionaron temas de trabajo y duplas, con el acompañamiento curatorial de la historiadora de arte Roselín Rodríguez. Por parte de México trabajaron Andrea Carrillo Iglesias, Ana García Jácome, Rodrigo Jardón, Eleana Konstantellos André y Mariel Miranda, mientras que de Alemania fueron Sophie Allerding, Chris Becher, Nadja Bournonville, Holger Jenss y Konstantin Weber, todos ganadores del premio gute aussichten, en el pasado.

Tejeda explica que los proyectos desarrollados exploran la amistad como refugio, la reinterpretación del cuerpo como cuestionamiento a los estudios anatómicos, la transformación del paisaje y el territorio, así como las convenciones alrededor de la paternidad, la infancia y la herencia familiar como destino.

En el intercambio creativo, señala, “está el lenguaje que no es el visual, entre los dos creadores viniendo de dos idiomas y dos culturas distintas siempre hay algo que se pierde, como esa cosa del losing translation, ahí entra la imagen que puede encontrar esos recovecos en donde a veces el lenguaje ya no alcanza. Al usar el inglés, que no es lengua materna de ninguno, tenían que estar como traduciendo, y eso ya es una reinterpretación, ese punto donde se encuentran los proyectos de ambos es justamente a través de la imagen o del desarrollo del proyecto”.

Creada hace dos décadas, Gute aussichten es una institución sin fines de lucro fundada por Raab y el periodista Stefan Becht, además de patrocinar un premio, ha organizado más de 170 exposiciones a nivel mundial. La exhibición en México incluye una visita guiada y una charla que se realizará el 9 de diciembre a las 12:00 horas en el Centro de la Imagen. La exposición podrá visitarse hasta el 11 de febrero de 2024, para después viajar a Alemania.

