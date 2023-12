Jesús Sesma: Quién es, qué sueña y qué le gusta hacer al presidente del Partido Verde en la CDMX

Jesús Sesma, diputado local y presidente del Partido Verde Ecologista de México en la Ciudad de México, habló sobre su vida diaria, su labor como político y los proyectos que tiene para el 2024. Aseguró que la parte más importante de su vida es su familia. "Soy un hombre de familia, tengo tres hijos y me he dedicado a construir mi vida, a tener amigos y a creer en los valores y en los principios que me inculcaron", dijo.

En entrevista con Blanca Becerril para Reporte H en Heraldo Media Group, el funcionario reconoció que la política no siempre es bien vista y que se ha tenido que enfrentar a ello en el núcleo familiar. Pero que siempre busca hacer el bien, ayudar y crecer constantemente.

Sigue leyendo:

Quieren reelegirse tres años más 471 diputados de 500 que debe haber en San Lázaro

PVEM ve quiebre con Morena sin García Harfuch

Sesma Suárez recordó que trabajaba con su papá en un despacho de patentes, pero fue difícil separar los temas laborales y los familiares. Por eso, durante una discusión en casa, le dijo que buscaría otro lugar en donde trabajar. "Toqué la puerta en el Partido Verde para participar en la campaña del 2000 y quien me cita y me entrevista es Jorge Emilio González", explicó.

Por muchos años fue secretario de Comunicación Social del PVEM a nivel nacional y ha participado en cinco legislaturas. "La comunicación ha sido muy importante para mí y hemos creado campañas muy efectivas, que han ido rompiendo parámetros de la política tradicional", presumió.

Jesús Sesma entró a la política en el año 2000

FOTO: El Heraldo de México

"El PVEM me ayudó a evolucionar en el tema del medio ambiente"

El legislador capitalino recordó que, cuando entró a la política no tenía una gran cultura ecologista y, con el paso de los años, ha sabido darle la importancia que merece y adaptarse a la forma en la que cambia el planeta. Aunque aplaudió que los tiempos han cambiado y que ahora es algo que está mucho más arraigado en la sociedad.

"Ahora, mis hijos saben mucho más de medio ambiente de lo que yo sabía a su edad"

Jesús Sesma recordó que su matrimonio con Paulina Díaz Ordaz, nieta del expresidente Gustavo Díaz Ordaz, fue bueno y que ahora tienen una gran relación, a pesar de que ya terminó. Dijo que ella es una gran madre y que siempre se ha esforzado por mantener a la familia uniforme. Aunque lamentó que el apellido de su esposa le trajo algunos problemas en su carrera política. "Te puedo decir que perdí la oportunidad de tener ciertos cargos por el apellido tan pesado que tiene ella, familiarmente. Y ella no pertenecía al entorno político, pero su apellido sí influyó", abundó.

"En el 2024 me veo en el Partido Verde"

Sobre lo que viene para el próximo año, explicó que no se ve en ninguna otra bancada que no sea la del PVEM, que le interesa seguir creciendo en el partido y seguir influyendo en la vida diaria de los capitalinos, pero que no le gana el ego y que siempre estará en donde el Partido Verde se lo pida

¿Qué hace Jesús Sesma en sus ratos libres?

El legislador capitalino reconoció que son pocos los ratos libres que tiene, debido a su actividad política. Pero que, entre las cosas que más le gusta hacer está:

1.- Leer

2.- Hacer ejercicio

3.- Comer con amigos y con gente querida

4.- Hacer senderismo

5.- Jugar pádel

6.- Escuchar música

7.- Ir a conciertos