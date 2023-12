Álvaro Ortiz se mantuvo al frente, tras la segunda ronda de la quinta etapa de la temporada 2023-24 de la Gira de Golf Profesional Mexicana (GGPM) y duodécima avalada por el Official World Golf Ranking (OWGR)

Por segundo día consecutivo, el golfista mexicano Álvaro Ortiz se mantuvo como líder único del Jaguar Golf Open presented by Inmobilia, quinta fecha de la temporada 2023-24, de la Gira de Golf Profesional Mexicana (GGPM) que otorga puntos para el Official World Golf Ranking (OWGR), en Mérida, Yucatán.

El jalisciense Álvaro Ortiz firmó una segunda tarjeta de 70 golpes, para llegar a un acumulado de 138, ocho menos, actuación que le valió para mantenerse como líder de la justa que reparte un millón 800 mil pesos, y que finaliza mañana en el campo de El Jaguar del Yucatán Country Club.

La salidas mañana serán a partir de las 8 de la mañana por ambas tees, y hasta las 9:50 horas

“La verdad me sentí muy bien, el campo se jugó un poco más fácil que ayer"

Ortiz, quien buscará su segunda victoria en menos de dos meses en la GGPM, aventaja por un solo golpe a su compatriota Roberto Lebrija Jr.

“La verdad me sentí muy bien, el campo se jugó un poco más fácil que ayer. Estuve muy sólido, sin embargo no estuve afinado con el putt, pero me voy contento con la oportunidad de tener un buen resultado mañana”, comentó el líder.

Empatados en la tercera posición con un marcador de 138 impactos, seis menos, se encuentran los mexicanos Emilio González, Alejandro Madariaga, Aarón Terrazas y el veneozolano Manuel Torres, subcampeón el mes pasado del otro torneo celebrado en Monterrey, Nuevo León.

La estrella local y uno de los favoritos para llevarse el certamen Sebastián Vázquez, así como el máximo ganador de la GGPM, con nueve victorias José de Jesús “Camarón” Rodríguez y el colombiano Daniel Zuluaga, no consiguieron pasar el corte.

La salidas mañana serán a partir de las 8 de la mañana por ambas tees, y hasta las 9:50 horas.

Clínica de Golf

Con una nutrida asistencia, los golfistas extranjeros Marcelo Rozo, Ricardo “Pipo” Celia, ambos de Colombia, así como el venezolano Jorge García y el canadiense Sebastian Szirmak, compartieron su experiencia al impartir una clínica a una treintena de niños socios del Yucatán Country Club.

