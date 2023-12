Publican retrato sonoro de Mario Lavista

En 2004, la musicóloga y subdirectora del Departamento de Música de la Universidad de Nuevo México, en Albuquerque, Estados Unidos, Ana Alonso-Minutti (Puebla, 1976) tuvo un profundo interés por escribir, como doctorante, un libro sobre la música mexicana contemporánea y encontró en la obra del compositor Mario Lavista un diálogo amplio y abierto de la música con otras disciplinas artísticas.

Mario Lavista: Mirrors of Sounds (2022), publicado por la Universidad de Oxford —en formato digital y en inglés—, llegó a México en su versión impresa, cuya traducción al español espera realizar en el futuro. “Mi acercamiento a la obra de Mario Lavista inició como un ejercicio académico, pero este interés me llevó a desarrollar una relación personal con él y con los artistas cercanos a él; músicos, intérpretes, escritores y poetas que me ayudaron a fortalecer mi investigación y a enriquecer el estudio que realicé de la escena musical y artística mexicana”, contó.

El libro explora diversas facetas artísticas, creativas y pedagógicas de Lavista, quien fue considerado uno de los músicos contemporáneos más importantes de México. “Dedico capítulos completos a cada parte de su carrera porque no sólo fue compositor, también fue un increíble pianista, intelectual, escritor, maestro y editor”, explicó.

Y añadió: “No quería que fuera para especialistas, sino para cualquier lector, melómano que no conoce de términos musicales, pero quiere acercarse a la música; así que propuse un acercamiento amable, desde el significado, textura y color de la música, un acercamiento desde el afecto”, dijo.

La autora explicó que la última composición a gran escala de Lavista fue Réquiem de Tlatelolco, una misa en honor a los estudiantes fallecidos el dos de octubre de 1968, estrenada a finales de 2018, dos años antes de su lamentable fallecimiento.

Finalmente, aseguró que el volumen abre un diálogo entre México y el mundo, y el hecho de haber sido publicado por la Universidad de Oxford, la editorial universitaria más prestigiosa del mundo, da un giro al conocimiento que se tiene de la música mexicana dentro y fuera del país. “Cuando se piensa en música mexicana, se piensa en algo muy pintoresco, en un México en donde sólo habita lo regional, lo folclórico y lo popular; el libro nos habla de un México cosmopolita y vanguardista que se relaciona con las tendencias del mundo, lo que permite al lector nacional e internacional un entendimiento y una perspectiva más amplia de la creación mexicana”, finalizó.

PAL