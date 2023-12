El talento que creó un hashtag muy humano

Un trazo suave, espontáneo, pero sobre todo muy humano, que reflejara una hechura manual, así se fraguó el hashtag #Hazlobien, diseñado por alumnos de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad Intercontinental (UIC), para la campaña de Heraldo Media Group sobre la prevención del cáncer de mama, lanzada en octubre pasado.



Trabajar en el diseño “significó un gran reto, primero porque se trató de un trabajo formal para uno de los periódicos más importantes en México y también por el gran formato, tuvimos que poner en práctica mucho de nuestros conocimientos en la colocación de espacios, en manejar los espacios blancos en la zona de trabajo para que el hashtag luciera adecuadamente”, contó José Manuel Corzo, alumno de 5º semestre, quien trabajó en el diseño junto a sus compañeras Cecilia Uribe y Maricela Ruiz.



Empleando la técnica hand lettering, los jóvenes trabajaron de manera coordinada: en conjunto tuvieron un primer acercamiento a la idea que querían plasmar, intercambiaron puntos de vista con sus profesores y una vez definido el diseño uno se encargó de marcar las letras y dar la base al hastag, uno más de los fondos y las sombras, y un tercero de delinear las letras para lograr un buen trazado de la frase, que sirvió como fondo para la campaña.



“Generalmente trabajamos en formato pequeño o directamente en la computadora, no somos especialistas en ampliar las soluciones gráficas en una pared o en un fondo grande y esto que parece algo simple no era tan simple, el especialista para hacerlo sería un rotulista y por esos consideramos que un equipo de tres personas podía bocetarlo a mano, y luego digital, para llevarlo a un formato mayor”, contó el maestro y diseñador Paco Calles, quien ha seguido la formación de los alumnos.



Calles, quien ha impartido cursos y conferencias en varios países del mundo, señaló que “las letras comunican de dos maneras: uno, por la palabra y dos, por la forma de la palabra, en este caso le llamamos rótulo, lettering, que de alguna manera iba a representar características formales como algo espontáneo, suave, incluso femenino por los colores, la campaña, a la hora de diseñar se piensa en la palabra, en las circunstancias, en el auditorio”.



Alrededor de 75 alumnos cursan la carrera de Diseño Gráfico en la UIC; de acuerdo con Vianney González Luna, directora académica de la licenciatura, esta forma parte del área de Ciencias Sociales con una duración de ocho semestres: “La idea de la Escuela de Diseño es justamente dar enfoque a las cuestiones conceptuales no sobre los productos en sí, pero áreas de conocimiento que permiten tener integralidad a los diseñadores y una de esas cuestiones es el área gráfica donde se aprenden estructuras básicas como la tipografía”.



Junto con los alumnos y profesores de la institución educativa, El Heraldo de México ha realizado otros proyectos como las cuatro temporadas de una convocatoria nacional para diseñar la letra ‘A’ de la sección Artes, de donde han surgido 12 diseños diferentes y una exposición itinerante, así como un especial del suplemento Cúpula, dedicado al Día del Tipógrafo, que se celebra en México desde 2002, cada 25 de septiembre.



El uso de la tipografía, dice Calles, siempre está presente para un diseñador.

Las letras comunican de dos maneras: de acuerdo a su forma y a lo que dicen.

Por Luis Carlos Sánchez

