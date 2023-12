Presidente AMLO encabeza recorrido inaugural del Tren Maya, primera etapa

Al encabezar el recorrido inaugural y la develación de placa por el inicio de operaciones del Tren Maya, correspondiente a la primera etapa que corre de Campeche a Cancún, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que es un día histórico porque se trata de mil 554 km en total que se construyen en tiempo récord.

“Es una obra magna, no exageramos si decimos que no hay una obra así en la actualidad en el mundo.”

El primer mandatario resaltó que esta gran obra es producto de la ingeniería civil y ferroviaria, pero, sobre todo, por los 100 mil trabajadores de la construcción de todo el país que participaron y representan una ventaja comparativa respecto a otras naciones porque son los mejores.

Sigue leyendo:

AMLO y Mauricio Vila dan banderazo de salida al Ie-Tram

Arranca el Tren Maya, AMLO destaca ahorro por cancelación del aeropuerto de Texcoco

Indicó que también fue posible terminar la obra gracias al cumplimiento de Grupo Carso, Mota-Engil, INDI, ICA, empresas que se hicieron cargo de diversos tramos, así como Alstom, a cargo de la fabricación de los trenes en Ciudad Sahagún.

Tras subrayar que no existe una obra en el mundo con los costos del Tren Maya Créditos: Especial

“No hubiésemos podido concluir esta obra sin el apoyo de los ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa, ellos han sido fundamentales; no hay excusas, no hay pretextos y cumplen sus tareas.

“Desde luego, agradecer a las autoridades locales de Tabasco, de Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo: comisarios ejidales, presidentes de bienes comunales; a propietarios privados, a la población en general por donde pasa el tren, que nos ayudaron mucho.”

Tras subrayar que no existe una obra en el mundo con los costos del Tren Maya, que se darán a conocer en su momento, recordó:

“No fue crédito, fue inversión pública. No se debe nada del Tren Maya, nada. Esta es una obra del pueblo de México y por eso la vamos a cuidar todos, es una obra de todos los mexicanos para ayudar mucho al desarrollo del sureste.”

Añadió que esta primera etapa ya cumplió el propósito de crear muchos empleos en el sureste, ya que la obra pública reactiva la economía, como puede demostrarse en las cifras de crecimiento al doble en esta región.

“Por primera vez en muchos años se redujo la pobreza en México y donde más se redujo la pobreza fue en el sureste. Por eso debemos de sentirnos muy orgullosos, muy contentos, y por eso hablo de que este es un día muy especial para el sureste, para Campeche, para México.”

Agregó que el Tren Maya significa comunicar las antiguas ciudades de esta civilización, y señaló al turismo como punta de lanza del desarrollo en el sureste mexicano, que es un paraíso por su gran patrimonio cultural, considerando la flora y fauna sin igual en el orbe, las playas del golfo de México y la hospitalidad de sus pueblos, por lo que proyectó que la región captará ingresos y generará empleos a lo largo de varias generaciones.

"se van también a ir preparando paquetes, todo esto ya lo están haciendo. Porque es el tren, pero son los aeropuertos, son los hoteles" Créditos: Especial

“Vamos a procurar que no sean excesivos los costos, porque sí es importante el turista extranjero; desde luego que hay que atenderlo bien, porque el turismo es una actividad que genera riqueza, pero tiene la ventaja de que distribuye esa riqueza, porque no es nada más el turista, sino que de eso viven hoteleros, restauranteros, trabajadores, muchos trabajadores, el transporte; desde luego, el comercio, profesionales del turismo. Entonces, sí que se tome en cuenta el turismo internacional, pero también el turismo nacional y vamos a procurar que no haya costos elevados.

“Ya quedamos con el general Águila de que el pasaje en el tren va a estar siempre, aunque sea poquito porque es bendito, siempre abajo del autobús para los mexicanos, para los campechanos, tabasqueños, sonorenses, guerrerenses, los que quieran venir.

“Y se van también a ir preparando paquetes, todo esto ya lo están haciendo. Porque es el tren, pero son los aeropuertos, son los hoteles.”

Acompañado por integrantes del Gabinete y representantes de las empresas involucradas, el presidente develó la placa inaugural:

“El gobierno de la República inaugura el tramo Campeche-Cancún del proyecto integral Tren Maya, obra ferroviaria en la que participaron mujeres y hombres trabajadores de la construcción, técnicos y proveedores nacionales y extranjeros, así como las empresas constructoras, Mota-Engil, Grupo Carso, Azvindi, ICA y Alstom.

‘Este proyecto será el referente para impulsar el desarrollo económico y turístico de la región sureste del país en beneficio del pueblo de México.

‘San Francisco de Campeche, Campeche, 15 de diciembre del 2023.”

El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, recordó que, conforme a la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos, cumplen la misión de realizar obras sociales para contribuir al progreso del país.

Por ello, dijo que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército Mexicano materializa obras como las sucursales del Banco del Bienestar; la construcción de los aeropuertos internacionales ‘Felipe Ángeles’ y ‘Felipe Carrillo Puerto’; la modernización del aeropuerto de Chetumal; infraestructura de riego y acueductos; modernización de las aduanas, así como la construcción de los tramos 5 norte, 6 y 7 del este Tren Maya.

El plazo se cumplió; amor por México y pasión por el proyecto sortearon obstáculos: Lozano

El plazo se cumplió y, pese a obstáculos sorteados con trabajo de equipo, preparación y, sobre todo, amor por México y profunda pasión por el proyecto, el Tren Maya inicia la preapertura conforme a lo planeado y está listo para brindar servicio de transporte de pasajeros, con seguridad, confort y alta eficiencia a partir de mañana 16 de diciembre, afirmó hoy su director general, Óscar David Lozano Águila.

Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la conferencia matutina Lozano Águila dio cuenta de la conclusión del proyecto y el comienzo de la preapertura del servicio de pasajeros desde la estación San Francisco de Campeche a Cancún Aeropuerto, con recorrido de 473 kilómetros de infraestructura ferroviaria.

En este punto, explicó que a partir de mañana 16 de diciembre saldrán dos trenes, a las 7:00h y 11:00h diariamente, desde San Francisco de Campeche y Cancu´n en forma simulta´nea. “Este servicio podrá sufrir variaciones durante la etapa de preapertura y, en forma natural, se ajustarán funcionalidades y velocidades del tren”.

Informó que los trabajos realizados representan la instalación de mil 846 km de rieles Créditos: Especial

En el resumen de acciones y obras, mencionó la convergencia de trabajo y capacidades de diversas entidades de gobierno y empresas de la iniciativa privada, nacionales y extranjeras. Sin embargo, destacó que “la verdadera fuerza del Tren Maya reside en su gente, en el esfuerzo titánico de las y los mexicanos que colaboraron cotidianamente y que imprimieron talento y creatividad” a la obra.

Subrayó que ese esfuerzo sostenido de casi cinco años ha tenido como objetivo cumplir la normatividad ambiental, conservar el patrimonio arqueológico de la cultura maya y recuperar su esplendor; reordenar espacios y trabajar para conectar un caudal de sitios turísticos y comunidades que habrán de enriquecer la experiencia de los visitantes y que integrarán con armonía oportunidades de desarrollo económico para las familias de las localidades.

“Estamos cumpliendo apenas la primera gran tarea de nuestra misión,que es iniciar operaciones en la ruta de San Francisco de Campeche a Cancún, uniendo 14 estaciones en beneficio de millones de visitantes y población local de Campeche, Yucatán y Quintana Roo”.

Recuento de obras

Informó que los trabajos realizados representan la instalación de mil 846 km de rieles; de 1.6 millones de durmientes, operación de siete mil 550 máquinas, tres mil 620 km de canalizaciones; miles de soldaduras y más de 69 millones de m3 de tierra para construir la vi´a fe´rrea a través de Campeche, Yucata´n y Quintana Roo.

Precisó que estas obras, a lo largo de 473 km, consisten en 14 estaciones, dos cocheras en Teya y Hampolol, Campeche; dos bases de mantenimiento, en Teya y Valladolid; un taller y cochera en Cancu´n; 187 obras de drenaje transversal; 362 pasos vehiculares, generales, peatonales y de fauna, y ma´s de 100 mil empleos generados.

Zonas arqueológicas

Señaló que, como parte del Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueolo´gicas (Promeza), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) recuperó 12 zonas arqueolo´gicas a lo largo de la ruta y se construyen cinco Centros de Atención a Visitantes (Catvi).

La recuperacio´n del patrimonio arqueolo´gico en este tramo ha involucrado el trabajo de cientos de hombres y mujeres arqueo´logos, antropo´logos, especialistas y trabajadores que permitieron recuperar 13 mil 801 inmuebles, 624 mil 522 fragmentos de cera´mica y 427 rasgos naturales.

Medio ambiente

Añadió que, dentro del compromiso ambiental del Tren Maya, las Áreas Naturales Protegidas en su ruta representan 510 mil 690 hectáreas y destacó que, gracias a los programas de Monitoreo de Cuerpos de Agua Subterráneos y Superficiales, así como al Programa de Prevención y Mitigación de Daños y Riesgos Ecológicos, se podrá conservar todo el sistema hidrolo´gico del anillo de cenotes.

Adicionalmente, se dispondrá de una nueva Área Natural Protegida que es el Parque “Nuevo Uxmal”, con superficie de dos mil ha, situada entre los estados de Yucata´n y Campeche.

Obras complementarias

Reportó que el proyecto integral Tren Maya incluyo´ la construcción de obras como el Parque “La Plancha”, inaugurado apenas el 19 de noviembre y que ya se disfruta en Mérida, así como el proyecto IE-TRAM que conecta este parque con las estaciones de Me´rida-Teya y Umán del Tren Maya.

Destacó también el sistema de transporte eléctrico para conectar la estación de San Francisco de Campeche con el Centro Histórico de la ciudad y la construcción del Parque “Nuevo Uxmal” y los hoteles Tren Maya en Uxmal y en Chichén Itzá.

Plan Integral de Desarrollo

Reportó que se implementaron acciones sociales específicas para las localidades por donde pasa el tren, beneficiando a comunidades de Campeche, Yucata´n y Quintana Roo con 375 obras y cuatro mil 81 acciones de edificación y mejoramiento de vivienda.

Además, 83 obras resultantes de compromisos sociales, y anunció para el próximo año el inicio de un programa, con apoyo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), para recuperar caminos en beneficio de las comunidades y poblaciones por donde han pasado los camiones y maquinaria de construccio´n.

Formación profesional

Destacó que el Tren Maya ha nutrido sus filas con profesionistas de diversas especialidades, egresados de planteles educativos de nivel superior y te´cnicos, lo que ha permitido la creacio´n de nuevas especialidades como la ingenieri´a ferroviaria y la carrera técnica en transporte ferroviario.

“Tren Maya ha apostado por la juventud y ma´s de 80 por ciento de nuestros profesionistas tienen de 21 a 30 an~os; 211 son originarios de la peni´nsula de Yucata´n y 310 del resto del pai´s; 84 egresados del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y del Colegio Nacional de Educación Profesional (Conalep), así como de otras instituciones educativas nacionales.”

Personal capacitado

Reportó que el Tren Maya cuenta con personal capacitado para el inicio de operaciones y el apoyo de profesionistas de otros países. Especificó que actualmente se cuenta con 20 maquinistas, tres formadores y 30 responsables de circulacio´n ferroviaria y personal te´cnico ferroviario;todos ellos, certificados por la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario.

Seguridad

Subrayó que la seguridad es prioridad en el Tren Maya, e indicó que la Secretari´a de la Defensa Nacional (Sedena) asignó más de dos mil 800 efectivos debidamente capacitados en seguridad ferroviaria, reforzados por equipamiento consistente en drones, cámaras de seguridad, radiopatrullas y helico´pteros Agusta.

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, definió al Tren Maya como la obra icónica más importante que se construye en el mundo y la más importante en la historia del sureste que llega como una fiesta para quienes han luchado durante años para que México viva transformaciones profundas.

Consorcios

El presidente y director ejecutivo de Mota-Engil Latinoamérica, Joao Pedro Parreira, hizo un comparativo de la dimensión del Tren Maya, cuya ruta total de mil 554 km abarca la distancia Lisboa y París. Informó que, sólo el segmento que correspondió a su empresa incluyó el viaducto “La Hoya” a la que calificó de obra de arte por la calidad de su ingeniería.

El director general de Grupo Carso, Antonio Gómez García, informó que los sistemas de vías en el trayecto bajo su responsabilidad están completamente terminados, así como las 193 obras que incluyen drenaje, pasos de fauna, ganaderos, peatonales y vehiculares, así como las estaciones de Tenabo y Hecelchakán.

El director general de Azvindi Ferroviario, Manuel Muñozcano Castro, ratificó la conclusión al cien por ciento del tramo 3, de Calkiní, Campeche, a Izamal, Yucatán, a lo largo de 160 km. Agradeció al Ejecutivo federal la inclusión de esta empresa en el proyecto Tren Maya e hizo un reconocimiento a las y los trabajadores de la construcción quehicieron posible la obra.

La directora general de Empresas ICA, Guadalupe Phillips Margain, responsable del tramo 4, de Izamal a Cancún, destacó la intensidad de los trabajos para concluir la obra, tanto los 478 km de vía, como los 200 km de la autopista Mérida-Cancún, en tiempo récord de tres años. Afirmó que, en los 76 años de historia de la empresa, esta es la única obra que se ha ejecutado en un tiempo tan corto.

La directora de Alstom México, Maite Ramos Gómez, dijo que el Tren Maya es una obra histórica con la que México y el Ejecutivo federal dan una lección al mundo de que con trabajo en equipo se puede hacer lo imposible, y destacó que el Tren Maya es el primero que se fabrica en tan corto tiempo.

dhfm