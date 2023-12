La misericordia como filosofía para el mundo

Mientras su madre permanecía internada en una casa de reposo, Lídia Jorge (Boliqueime, Portugal, 1946) recibió una petición: “Tienes que escribir un libro que se llama misericordia”. En ese momento, la escritora no encontraba sentido a la solicitud de su progenitora: “Para mí continuaba siendo un título absolutamente impráctico, me era imposible escribir de eso”.

Apenas cuarenta días después, su madre murió de Covid y sus palabras se quedaron en el aire “como una especie de exigencia absoluta”. A Jorge le entregaron sus pendientes, un collar y su anillo, también las últimas notas que había escrito: “Toda la vida escribió un diario y entendí que era una especie de síntesis de su vida; durante toda la vida ella había luchado por la belleza, por embellecer el mundo, las casas donde vivimos, su jardín, a su hija, a su familia”.

Créditos: (Especial)

Sólo así, la escritora comprendió el libro que su madre quería leer de su hija. Tal como ella sugirió se titula Misericordia (Elefanta, 2023) y con él, la autora portuguesa regresó a Guadalajara (donde en 2020 recibió el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romance).

Misericordia avanza como una especie de diario, de 71 breves capítulos, dictados desde el Hotel Paraíso. La protagonista, postrada, reflexiona sobre la condición humana, la vejez y esos momentos fugaces en los que, con el envejecimiento, la vida se convierte en un callejón sin salida. La noche es también un personaje: en ocasiones se padece, pero también sirve para encontrar luz, para llegar a la misericordia hacía uno mismo.

La misericordia, dice Jorge, “es una función de vida, es una filosofía de vida, es un sentimiento que nos da reglas para la existencia, no es simplemente el sentimiento inmediato de la pena, de la conmiseración con esto o con aquello, la pena es una pequeñita casa dentro del edificio de la misericordia. La misericordia es un estado filosófico de la humanidad”.

Sin el sentimiento, agrega, "la humanidad no se habría construido, no se habría salvado, y no se salvará".

Por Luis Carlos Sánchez

