Reeditan la traducción de Ovidio que Rubén Bonifaz consideró errónea

Durante “mucho tiempo” Rubén Bonifaz Nuño (1923-2009) se negó a reimprimir la traducción al español que había hecho de las “Metamorfosis” de Ovidio para la Bibliotheca Scriptorvm Graecorvm et Romanorvm Mexicana. “Él creía que se había equivocado en la traducción de los dos últimos versos, estaba convencido de que había traducido mal esos versos”, dice el editor Diego García del Gállego, secretario Técnico de la célebre colección de la UNAM.

Aquel pequeño error había empecinado al poeta. Bonifaz Nuño empezó la traducción del poema en latín en 1979, año en que también apareció el primero de los dos tomos que integraban su versión para la Scriptorvm. La continuación se publicó en 1980, pero con el paso de los años la edición se fue agotando y durante casi tres décadas se volvió inasequible.

Ante la insistencia de los lectores, en 2008 el traductor Bulmaro Reyes Coria convenció al poeta para que autorizará una nueva reimpresión, pero esta volvió a incluir el supuesto error. Con más de 50 años traduciendo del latín, Reyes Coria anota que jamás descubrió el error que Bonifaz Nuño creía encontrar en su versión y que más bien, la inquietud era que “incitado por el deseo de perfección de todo poeta carente de falsa modestia, quería que terminaran, como las de Ovidio con ‘vivam’, así sus “Metamorfosis” con ‘viviré’. Es decir, ese podría ser el error: no haber reproducido el encabalgamiento”.

Una década después de la muerte del clasicista mexicano y con motivo del centenario de su natalicio, la UNAM ha enmendado el entuerto: las “Metamorfosis” de Ovidio, traducidas por Bonifaz Nuño, aparecen ahora en un sólo tomo y con una nueva traducción de los dos versos que molestaban al veracruzano, en versión de Reyes Coria, quien también escribe el prólogo. La edición incluye además, en tomos separados, la Introducción y las Notas que alguna vez fueron parte de las dos primeras reimpresiones.

En 1959, un año antes de empezar a dar clases de latín en la Facultad de Filosofía y Letras, Bonifaz Nuño tradujo junto con Amparo Gaos la “Antología de poesía latina”, que también se convirtió en el primer título de la colección Nuestros Clásicos. “La hicieron bilingüe y en alguna entrevista Bonifaz Muñoz dice que la que sabía latín era ella, pero lo que yo creo es que él tenía la música. Después traduce dos obras de Virgilio, las “Geórgicas” y las “Bucólicas”, y a Catulo; de Ovidio lo primero que traduce es el “Arte de amar” y los “Remedios de amor” y de pronto ya decide entrarle a las “Metamorfosis”, cuenta García del Gállego.

En la portadilla de las “Metamorfosis” se consigna que la versión de Bonifaz Nuño es “rítmica”. Poeta al fin, el veracruzano imprimía musicalidad a sus traducciones; incluso, recuerda otra vez García del Gállego, alguna vez el joven Carlos Montemayor se acercó al maestro con algunos poemas: “En algún momento, Montemayor empezó a contar las sílabas y Bonifaz lo regañó: ‘¿qué está haciendo?’, ‘pues contando las sílabas’. Y Bonifaz le dijo: ‘no se cuentan’. Para él era una cosa de oído, yo creo que Bonifaz tenía un oído privilegiado”.

El también poeta y traductor venezolano Adalber Salas Hernández dice que algo de su rutina como traductor se deja entrever en su trabajo: “Prestaba mucha atención a la sonoridad del latín original y luego, también resulta evidente que procuraba que esa sonoridad siguiera viva en el español. Muchas veces echaba mano de palabras que claramente tenían su origen en latín y que estaban muy cerca de ese origen para que de alguna manera eso siguiera sonando en español, pero a la vez que estuviera allí la presencia del latín, como una suerte de fantasma sonoro”.

Pero no todos estaban contentos con el trabajo del poeta. El filólogo y traductor Antonio Alatorre –quien también dirigió la Scriptorvm como Bonifaz Nuño– escribió: “Si Góngora se hubiera puesto a traducir las “Metamorfosis”, a la manera como tantos poetas de los siglos de oro se dedicaron a traducir a Horacio, seguramente nuestra lengua sería la envidia de las demás lenguas europeas. Por ahora, lo que ocurre es todo lo contrario”. Todos supieron a quién estaban dedicadas esas palabras.

En todo caso, agrega Salas, la versión de Bonifaz Nuño se presta para ser leída en voz alta, disfrutando de su música. “Si uno lee con paciencia, poco a poco, en voz alta, se disfruta mucho. Bonifaz Nuño es un traductor, un poeta musical que hay que leer en voz alta. Y no es cierto que sea difícil en un sentido peyorativo, ciertamente no es un libro que uno pueda leer a la ligera, pero una vez que le entras al tono, ya no te suelta”.

Ovidio terminó las “Metamorfosis” en el año 8 d. C. El poema, compuesto de 15 libros, contiene unos 12 mil versos durante los cuales aparecen más de 250 personajes, desde la creación mitológica del mundo hasta la deificación de Julio César. “Ovidio presenta un mundo que está en constante movimiento, que no para de transformarse y esas transformaciones llevan de una imagen a otra, una y otra vez. De algún modo, actualmente vivimos eso”, completa Salas.

UNA COLECCIÓN HERÓICA

La reaparición de la versión en español de Rubén Bonifaz Nuño coincide felizmente con la víspera del aniversario 80 de la Bibliotheca Scriptorvm Graecorvm et Romanorvm Mexicana. Publicada por la Coordinación de Humanidades y el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, la colección de clásicos griegos y latinos fue fundada en 1944. Su primer director fue Agustín Yáñez y entre los traductores iniciales estuvieron Agustín Millares Carlo, Juan David García Bacca, Demetrio Frangos, José Manuel Gallegos Rocafull y Alfonso Méndez Plancarte.

Diego García del Gállego dice que en una época la colección fue realmente “heróica”: se trataba del primer acopio bilingüe de textos clásicos en el mundo de habla hispana. Basta imaginar sus primeras décadas, cuando la edición de libros aún podía considerarse artesanal: “No había computadoras para escribir en griego, y entonces, ¿de dónde se sacaba la edición en griego? Pues se las pirateaban de la edición francesa, de la edición alemana, de la inglesa, y las ediciones francesas tenían un griego horrible”.

En ese entonces, en México no existía un juego tipográfico del alfabeto griego, “lo que hacían era fotografiar la página y reproducirla y sólo le borraban a lo mejor las notas. En estas épocas sería inadmisible, nos desgarraríamos las vestiduras, nos dirían piratas, plagiarios, pero en esas épocas eso era un acto heróico, la tipografía griega era una pachanga, se usaba de donde se podía. Ahora, las computadoras ya tienen griego con todos los acentos y se puede hacer un trabajo mucho mejor”.

Para festejar ocho décadas de existencia, la colección que ya cuenta con 175 título, prepara la publicación de “El consulado de Estilicón” de Claudiano; la “Tebaida” de Estacio y “Los 12 césares” de Cayo Suetonio, que aparecerá en dos tomos. También serán reimpresos los “Pensamientos” de Marco Aurelio; la “Odisea” y la “Ilíada” de Homero y la “Eneida” de Virgilio, en traducción de Bonifaz Nuño.

