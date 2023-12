Organizaciones civiles piden agilizar la prohibición de saborizantes en el tabaco

Más de 50 organizaciones civiles pidieron a los senadores agilizar la ley que prohíbe el uso de saborizantes y aditivos en los productos de tabaco, ya que estas sustancias provocan que los adolescentes consuman de manera temprana estos productos, detalló Juan Núñez Guadarrama, coordinador de la Coalición México Salud-Hable.

En entrevista con El Heraldo de México, explicó que fue el pasado 16 de octubre cuando la Comisión de Salud del Senado de la República aprobó por mayoría esta iniciativa, sin embargo, al pasar a la Comisión de Estudios Legislativos, esta fue pospuesta por Mayuli Latifa Martínez, presidenta de la Comisión.

Núñez Guadarrama explicó que este retraso se podría deber a que la industria tabacalera esté presionando a los legisladores, “no quiere decir que se vendan o que los corrompan, pero los van a visitar y les dicen que si se prohíben esos aditivos, van a vender menos y se generaría el desempleo”, indicó.

Agregó que como organizaciones se están preocupando por el hecho de que al año en México están muriendo más de 63 mil personas por causas directas atribuibles al consumo de tabaco.

“Sabemos que su venta es legal y no se puede prohibir algo que ya está asentado en la cultura de muchas personas, pero eso no quita que el tabaco sea una sustancia lesiva que contiene cancerígenos y otras enfermedades, es por ello que no debe de ser disfrazado.”, subrayó.

Ante el aplazamiento de esta iniciativa, las organizaciones civiles en conjunto mandaron una carta a la senadora panista que detuvo este hecho, en la que recalcaron que de manera inmediata se discuta la iniciativa que se aprobó hace algunos meses en el senado.

“Un montón de organizaciones que trabajamos en temas de enfermedades no transmisibles, es su prevención y en su tratamiento, pedimos de la forma más respetuosa a esta senadora, que de favor discuta la iniciativa que fue aprobada mayoritariamente en la Comisión de Salud porque inexplicablemente en la comisión que ella preside está detenida”, dijo.

El coordinador sostuvo que este es el siguiente paso para proteger la salud de la gente, no para prohibirle nada, pues es necesario que la industria tabacalera evite agregar esos saborizantes y aditivos a los productos que contienen tabaco.

