"La Familia": Rodrigo García muestra un pacto de lealtad y cuidado

Leo es un hombre de 62 años que se prepara para recibir a su familia en su rancho de olivo, para comunicarles una noticia que desencadenará la revelación de secretos y de sentimientos que se pueden salir de control. Esa es la premisa de la película La Familia, dirigida por Rodrigo García, que se convierte en su primer trabajo en español.

Para Daniel Giménez Cacho “la familia es un pacto profundo de lealtad, de cuidado, es una decisión que se toma entre dos personas”, comentó en entrevista para El Heraldo de México.

Por su parte García comentó, “lo del pacto no siempre se hace voluntariamente porque los hijos e hijas nacen en él, empieza con un pacto insólito, dos extraños que deciden qué van a ser familia”.

Para Maribel Verdú, quien también es parte del elenco de la cinta que llega a la plataforma de Netflix, lo más importante de su trabajo es el proceso de creación, “lo que yo más disfruto siempre es el lado humano, el estar con gente divertida maravillosa, con la que formamos una familia real que todos los días terminamos de rodar y teníamos planes de ir a un restaurante y compartíamos anécdotas y vivencias. A mí me da lo mismo el personaje, me gusta el camino y el proceso, porque el resultado final nunca está en mis manos”.

Rodrigo García, quien con este trabajo cumple el sueño de hacer su primer trabajo en español, y por eso quiso utilizar elementos mágicos en la trama, “la aparición de apariciones de fantasmas de recuerdos es de toda la vida, el propio Hamlet habla con su padre ya muerto, entonces creo que la inspiración es esa, es una expresión del estado de ánimo y de los sentimientos de Leo y a veces se puede hacer de manera literal. La reacción de Leo nos dice mucho del momento de su vida.

El también escritor colombiano-mexicano además expresó su admiración por su casting, “cuando empecé a dirigir con actores con tanta experiencia se me quitó el miedo y la inseguridad porque se que todo se va a resolver, ya que tener buenos actores se que voy a terminar el día con una gran interpretación”.

García agregó, “al principio se me ocurrió que estuviera el padre y las tres hijas porque es muy arquetípico, pero si quería que hubiera un hijo o una hija, porque la película es mucho sobre el tiempo, lo que hay hoy y cómo queremos vivir el futuro y Beny por su condición siempre está en el presente, como dice una de las hijas, ‘Beny sigue siendo Beny’, entonces quería un personaje que siempre estuviera en el presente y que uno de nosotros siempre lo va a necesitar, por eso se me ocurrió que fuera una persona que siempre estuviera en juego el qué si podría vivir independientemente o no y mi amigo Alejandro González Iñárritu me hizo notar que finalmente es el hijo menos complicado de los cuatro”.

Por su parte Ilse Salas aseguró que para ella la familia es la célula por donde empieza a construirse una sociedad, mientras que Casandra aseguró que es la posibilidad de convertirse en una mejor persona”.

Natalia Solián y Ángeles Cruz son parte del elenco del filme.

En 2020 Rodrigo García estrenó la película Cuatro días más.

Giménez Cacho fue el protagonista de la cinta Bardo, de González Iñárritu.

La española Maribel Verdú ha ganado dos premios Goya en su carrera.

15 de diciembre se estrena.

1959 Nació Rodrigo en Colombia.

62 años tiene Daniel Giménez Cacho

