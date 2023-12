Ciencia al alcance de los niños

Las primeras veces que hacemos algo en la vida nos enfrentamos con experiencias que pueden determinar qué nos gusta, cómo somos y cómo vemos el mundo que nos rodea. Estas primeras vivencias derivan en instantes que sintetizan aprendizajes, emociones y recuerdos. Nuestro tránsito por la primera infancia está llena de estas ocasiones y muchas de ellas llegan a través de la curiosidad y el juego.

¿Por qué el acercamiento de las niñas y los niños de primera infancia a la ciencia puede ser relevante para el desarrollo cognitivo? Un estudio diseñado en 1983 por David Wade Chalmers, realizado en muchos países del mundo con el objetivo de dar voz a niños y niñas en etapa preescolar y primaria, buscaba obtener información gráfica sobre la idea que se tiene de los científicos, vistos a la luz de la mirada infantil.

Cortesía: Universum

La prueba, conocida con el nombre de DAST (Dibuja un científico, por sus siglas en inglés) muestra cuánta falta hace acercar a los niños y niñas a la ciencia desde temprana edad. La prueba se realizó inicialmente en Estados Unidos, Canadá y Australia. Participaron niñas y niños, entre los cinco y los 11 años, a través de 4 mil 807 dibujos.

El resultado mostró elementos comunes en todos los países y rangos de edad: el estereotipo sobre el científico aparece desde los primeros años de escolaridad, incluso cuando los menores no tienen oficialmente clases de “ciencia”. Años más tarde, Donna Farland retomó la investigación y su estudio reveló que los dibujos cuentan la visión de las infancias sobre la ciencia con miradas poco incluyentes: visualizan al científico como un varón caucásico, con bata blanca y cabello despeinado, que trabaja en laboratorios en donde hay cosas explotando.

Las personas que hacen ciencia en el mundo natural como ecólogos, biólogos marinos, astronautas y paleontólogos prácticamente no son representados. Las mujeres aparecen en una minoría alarmante, a pesar de que en inglés la palabra “scientist” es neutra y no implica género.

Intrigada por estas investigaciones decidí realizar el mismo estudio con infancias mexicanas. Entre 2016 y 2018 invité a dibujar a mil niños y niñas de cinco escuelas primarias públicas, y una privada, con la misma metodología usada por Chalmers y Farland. Los resultados fueron los mismos reportados en otras naciones.

Las mujeres prácticamente no aparecen, en los dibujos se ven rostros de científicos locos o enojados, todo sucede en laboratorios carísimos como si el pensamiento científico estuviera atado forzosamente a la tecnología y no tuviera cabida en el mundo natural. La pregunta más interesante, a mi juicio, era: ¿de dónde toman las infancias estas nociones? Y más aún: en una etapa en donde se buscan modelos a seguir (quiero ser bombero, enfermera, maestra…) ¿quién querría ser un científico enojón? Los dibujos indican una falta de comprensión sobre la ciencia, sus maravillas y posibilidades.

Desde luego no es culpa de ellos, en realidad no hay un culpable sino una suma de mensajes y situaciones que hacen que la ciencia parezca lejana, aburrida, difícil, imposible. Esta idea siempre me ha parecido fuera de proporción, pues la ciencia es ante todo emocionante.

Hace cinco años que dirijo Universum, el Museo de Ciencias de la UNAM, un espacio que desde hace 31 años ofrece un acercamiento interactivo a la ciencia, por el que transitan alrededor de un millón de personas al año. Si existía un lugar desde el cual podía tratar de revertir estas ideas para acercar la ciencia a las infancias, era este museo. Así es como nace el gran proyecto del nuevo Espacio Infantil en Universum.

Pensar, idear, planear y plasmar la recreación de este Espacio Infantil para atención exclusiva de niñas y niños, de cero a ocho años, significa redefinir la forma en la que muchos de ellos se acercan a la ciencia por primera vez.

Nos permite enriquecer las posibilidades para que las infancias jueguen, se asombren y vivan algo distinto a lo que pueden encontrar en casa o en el salón de clases. Imaginemos ahora que todo eso sucede bajo una premisa de aprendizaje a través del juego a lo largo de mil 700 metros que integran actividades, dentro y fuera del edificio, con una arquitectura especialmente pensada para las infancias de nuestro país.

El nuevo Espacio infantil servirá como un detonador para despertar el interés de los niños en la ciencia, promover conversaciones sobre ciencia y juego científico en casa y fomentar el juego como medio de aprendizaje.

Pretende sembrar preguntas y comunicar que ninguna respuesta científica es permanente. De la mano de un equipo asesor y de un estudio de arquitectura y diseño hemos creado una experiencia que invita a niños y niñas a aprender a través del juego y despertar su interés en la ciencia en un entorno inspirador e interactivo.

Cortesía: Universum

El recorrido comienza con un área en donde los pequeños podrán reconocerse como seres vivos y como parte de un todo, también como seres emocionales, que pueden identificar y expresar emociones. Posteriormente experimentarán una serie de interacciones sensoriales: visuales, con juegos de luz y color; sonoras, con vibraciones y sonidos; y motrices, en las que explorarán el jardín, donde podrán jugar en un huerto interactivo, un puente que cruza una reserva y juegos de agua y burbujas.

Los aprendizajes se consolidarán en la Biblioteca y el Espacio Maker, donde podrán investigar a fondo y poner a prueba sus teorías científicas. El espacio contará también con un gateadero y un lactario, que busca proveer de un área de juego, exploración y alimentación a los menores y sus padres.

La sostenibilidad y la circularidad, así como el cuidado del agua y el medio ambiente, estarán presentes en la narrativa e interacciones, así como en los materiales utilizados para la construcción del lugar: integraremos al jardín mecanismos de energía limpia (hidráulica y solar), de manera que los menores puedan interactuar con ellas y conocerlas. Estas áreas generarán aprendizajes y promoverán el desarrollo de habilidades STEM.

Para fortalecer su labor, Universum contará con un equipo de investigación con académicos de la UNAM, quienes conformarán el Learning Lab, lugar de aprendizaje sobre juego, ciencia y primera infancia. Durante, y después de la visita, recopilaremos y concentraremos información para monitorear las interacciones en diferentes áreas y generar evidencia científica.

El Espacio Infantil Universum generará impacto a nivel educativo, social y cultural, y acercará la ciencia a millones de niños y niñas en México. Tal vez en algunos años podamos encontrar dibujos infantiles que muestren lo emocionante e inspiradora que puede ser una carrera científica.

Por María Emilia Beyer

Directora de Universum

