Vivir quintana busca cambiar la narrativa de los corridos

“Que tiemble el Estado, los cielos, las calles. Que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma. Nos sembraron miedo, nos crecieron alas…” dice el corrido “Vivir sin miedo” que hizo Vivir Quintana en 2020 y que se ha vuelto un himno del movimiento feminista, pero su lucha no se queda en este tema, para ella es de suma importancia fomentar amor, empatía y sororidad entre las nuevas generaciones.

Es común escuchar frases como “pégame pero no me dejes” y aunque pareciera que son un chiste, Vivir Quintana considera que son ideas que se van quedando en el subconsciente de la gente y deben ser erradicadas.

“De repente llega un momento en el que lo crees y lo creas. Entonces, mejor decir ‘te quiero tanto, que te dejo libre’ o ‘te quiero tanto, que no te voy a estar fregando la existencia’, porque hay gente que cree que el odio también es parte del amor, pero no, y ya hay tantas guerras y tantos suicidios como para estar pensando en la apología del no merecimiento… Hay que hacer revoluciones de ternura, desde la lucha, la justicia y la verdad”.

La coahuilense considera que a través de sus corridos puede sembrar esta semilla de amor propio entre las nuevas generaciones y así lo refleja en su primer disco “Te mereces un amor”, el cual presentó en Saltillo hace unas semanas y tuvo una audiencia joven, incluso había niñas y madres de familia que agradecen sus letras.

Para Quintana, el corrido es un género que se queda grabado en la mente en el inconsciente de la gente porque está hecho de manera octosilábica y al mismo tiempo permite narrar la historia actual y sobre todo desde el punto de vista de las mujeres, porque si bien es un género que existe desde la Revolución Mexicana, durante todo este tiempo no se conoce su voz.

“Cuando se habla de nosotras en los corridos, siempre somos pintadas como objetos y consumo, pero ahora esto está cambiando, ya estamos mostrando lo que hacemos, no como las musas, sino como las protagonistas de las historias, y más como estas mujeres que cantamos lo que nos pasa”, detalló.

En este sentido, prepara un nuevo disco donde narra 10 historias de distintas mujeres que fueron a prisión por defenderse de su agresor y que son juzgadas por “defenderse de más”. Entre ellas destaca la de Yakiri Rubio, quien fue secuestrada y agredida sexualmente por dos hombres al salir del metro Doctores en la Ciudad de México, ella en su lucha por sobrevivir, apuñaló a uno de ellos.

“Son historias súper delicadas que estamos tratando con mucho cuidado, porque no es un álbum con el que busque algo en específico, sólo quiero contar historias que me interesan, porque creo que la música es una herramienta súper buena como para visibilizar el contexto social en el que vivimos y estas agresiones son parte también de éste, porque existen compañeras que por defenderse están encarceladas”, narró.

Este material lo comenzó a trabajar en 2018 y por su delicadeza lo sigue preparando, por lo que espera que salga a la luz en el tercer semestre del próximo año, ya que lo único que busca es hacer escuchar la voz de estas mujeres, por eso insistió en la importancia de abordar el género desde la mirada femenina.

“Tenemos un montón de historias que nos suceden y debemos contar la historia porque hasta ahora solamente se contaba desde el patriarcado; ahora es bueno que cada vez más mujeres entremos a los corridos, porque eso marca que estamos en este mundo y también nos pertenece a nosotras”, agregó.

Con esta misma motivación, forma parte de la colectiva Energía Nuclear en la que participan 200 mujeres músicas, algunas de renombre y otras que van empezando y entre todas se apoyan para darse a conocer.

“Todo el tiempo estamos escribiéndonos, diciéndonos de eventos para sumarnos a los carteles y trabajando juntas… Así que cuando en un festival les digan que no hay nombres femeninos en el cartel porque no hay muchas mujeres, me avisan y yo les paso algunos teléfonos”, comentó orgullosa.

Pero Quintana también colabora con hombres que comparten sus inquietudes, como El David Aguilar, quien también hace mucho énfasis en hacer otras narrativas en sus canciones. También recientemente participó en la campaña “La tierra de los corridos” donde conversó con varios colegas masculinos.

“Hay apertura, pero todavía falta mucho, no es que ya llegamos y nos recibieron con flores, no. Hay menos resistencia que antes y eso es importante, pero no puedo decir que ya lo tenemos ganado”, afirmó.

Recientemente también habló con Jorge Hernández, el líder de Los Tigres del Norte, quien está muy interesado en conocer las nuevas narrativas y perspectivas de género: “Lo vi con esta apertura de hacer canciones desde mi perspectiva, que él me lo propusiera fue súper valioso, espero que lo hagamos pronto”.

La intérprete tiene 39 años y desde niña deseaba contar historias a través de la música.

Su tema “Te mereces un amor” es parte de la nueva campaña de Dior, llamada The Dior Cruise.

La canción acompañará la colección 2024 de la firma francesa de alta costura.

Vivir está tranquila y en paz actualmente, espera mantener así su carrera por muchos años más.

16 de febrero cantará en el Lunario del Auditorio Nacional.

14 temas tiene su primer álbum de estudio.

90 por ciento de su equipo lo forman mujeres.

200 mujeres músicas integran la colectiva Energía Nuclear.

PAL