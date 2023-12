Renee Goust protesta con su música

“No todas correremos con la suerte. Estar de suerte ahora es estar viva. Ahora estar de suerte es que tu novio no resulte violador, abusador o femicida. Ahora estar de suerte es que a la muerte no le guste tu cintura y en su troca no te siga”, dice la canción “Querida muerte de Renee Goust”, y narra el miedo que siente una mujer en una sociedad como la mexicana, solo por el simple hecho de ser mujer.

“Es una gran satisfacción, pero quisiera que menos gente se identificará con canciones como esta, porque contiene mucho dolor al hablar de las cosas que tenemos que sobrevivir simplemente por el hecho de ser mujeres. Y es que no conozco a una sola ‘morra’ que no haya tenido una mala experiencia ya sea en el transporte, en su casa o con su pareja”, dijo la sonorense.

Goust se considera una cantautora que narra en sus canciones historias que van más allá del amor y el romanticismo, porque al igual que Víctor Jara, considera que la canción es protesta, por eso es importante usar ese lenguaje para transmitir mensajes para la gente que no se siente identificada con la música de las listas de popularidad.

“La música también crea espacios, por eso hago canciones que me representan, pero que también hagan eco con las morras que han vivido situaciones similares y que aunque sea desde un lugar doloroso, ayude también a sanar, porque también es mágico cantar colectivamente algo como ‘querida muerte no vengas hoy’”, detalló “La Centaura del Norte”, como sus fans la llaman.

Este tema poco a poco se va convirtiendo en himno entre las colectivas feministas y aunque no busca educar, le satisface escuchar a hombres que cobran conciencia sobre sus actos: “algunos me dicen que escucharon la canción como si fuera su propia voz y pudieron sentir ese miedo, reconociendo que jamás lo habían sentido”.

Renee explora en los géneros para transmitir sus ideas, las cuales resuenan en el eco de esta sociedad, con “La cumbia feminazi”, también ha recibido mensajes de “morros” que entendieron que usar la palabra como insulto no es gracioso.

“Qué bueno si algún ‘vato’ me escucha y le sirve, qué bueno, pero mis canciones son para que las chicas tengan un espacio de sanación dentro de la industria musical que no sea el de solo un cuerpo hegemónico, blanco, con medidas 90 60 90, que no pueden salirse del molde en el que nos tienen”, explicó

Goust considera que las mujeres siguen teniendo desventaja en la industria musical, porque la mayoría de las cantantes tienen que apegarse a esos estereotipos y estándares, de lo contrario difícilmente alcanzarán entrar a los charts, mientras que para los hombres esto no importa.

(Créditos: Cortesía)

“Nosotras tenemos que ser simpáticas, tener cara bonita y buen cuerpo, además tiene que saber bailar, cantar y hacer de todo, mientras los ‘morros’ no, por ejemplo, el vocalista de Grupo Frontera, (Adelaido Solís, “Payo”), si pusieras a una ‘morra’ que se salga tanto del estándar de belleza, no va a triunfar ni de chiste”, afirmó.

Pero Renee no siempre fue fan de la música regional o de los corridos, fue cuando vivió en Estados Unidos, lo que la hizo valorar las raíces mexicanas, además al no encontrar letras con las que se identificaba en los charts, buscó en la música latinoamericana a autores como Violeta Parra, Silvio Rodríguez y Jara, quienes inspiraron sus creaciones: “ellos tenían algo más grande que ellos mismos por lo cual luchar o en lo cual creía, no sólo en el ego y la vanidad”.

Trabaja de manera independiente, produciendo música y videos por su cuenta.

Su más reciente sencillo es “Que se cuide ese muchacho” es el contra peso de “Querida muerte”.

Este nuevo material salió en el marco de El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre.

Su primer disco se llama “Resiste” y ya trabaja en su siguiente álbum.

También es representante de la comunidad LGBTTI.

2007 escribió su primera canción.

2 EP ha lanzado al mercado

PAL