Mauricio Fernández: "Yo trabajo para San Pedro, que sea candidato del PAN es una mera circunstancia"

Durante una entrevista en De Frente Nuevo León con José Luis Portugal de El Heraldo Radio 99.7 FM, el jefe de la Plataforma Política del PAN a la alcaldía de San Pedro, Mauricio Fernández, compartió sus aspiraciones políticas de cara al 2024

Aseguró que no es un candidato, pues explicó que lo que se está eligiendo en el PAN es la función de jefe de la plataforma política, no obstante, remarcó que "No le podemos llamar candidato".

"Es el primer proceso en la historia del partido con un éxito rotundo"

Sobre su presencia en redes sociales, declaró sentirse contento, "Me ha humanizado, me ha permitido tener mucho contacto con la gente", mencionó contar con 2.3 millones de seguidores activos en la plataforma de TikTok.

Respecto al proceso de elección, recalcó que es la primera vez que se realiza un ejercicio abierto, democrático, participativo, transparente del partido para elegir al que al final de cuentas llegue a ser el candidato.

"Es el primer proceso en la historia del partido con un éxito rotundo y total"

¿Quién es Mauricio Fernández y qué busca para Monterrey?



Aseguró que el tema de seguridad es un área de oportunidad en el municipio. "Yo trabajo para San Pedro, que sea candidato del PAN es una mera circunstancia"

El panista de describió como alguien institucional y respetuoso, "Yo tengo muchos proyectos para San Pedro, que necesitan del apoyo del gobernador del estado y del alcalde de Monterrey".

