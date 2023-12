Ellas se apoderan de los corridos

La presencia de la mujer en los corridos poco a poco está cobrando fuerza, aunque históricamente es un género predominado por hombres y está en las generaciones actuales cambiarlo, pero no sólo desde el lado de las autoras, también del público, de los escuchas que pueden reproducir una y otra vez temas de Peso Pluma, pero no le dan oportunidad a las voces femeninas.

Tan sólo de los corridos femeninos más fuertes se encuentra el tema “Vivir sin miedo”, de Vivir Quintana, el cual tiene más de 15 millones de reproducciones en Spotify, esta canción salió en 2020. Esta cifra no llega ni a la quinta parte del número de plays que tienen los sencillos del disco que sacó Peso Pluma este mismo año, “Lady Gaga”, por ejemplo, tienen 403 millones 50 mil 917.

Esto representa un fenómeno a estudiar, al menos así lo ve el profesor-investigador de estudios culturales en la San Diego State University-Imperial Valley, Juan Carlos Ramírez-Pimienta, quien tiene décadas estudiando esta corriente musical y considera que puede ser parte de la cultura machista del país.

“Hay muchas mujeres escuchando corridos de hombres, pero no escuchando la música hecha por personas de su género. Entonces creo que falta más apoyo, porque en las panorámicas de los conciertos hay muchas jóvenes presentes, pero parece que no le dan like a las artistas femeninas, incluso en los comentarios de los videos de las cantantes, encontrarán más crítica que en las de los hombres”, detalló.

LA MUJER EN LOS CORRIDOS

Entre las primeras mujeres que destacaron en el género está Graciela Olmos, una soldadera de la Revolución que también traficaba alcohol. A ella se le atribuyen temas como "El Siete Leguas" o "Siete Leguas", "El corrido de Durango" y el de "Benjamín Argumedo". Fue ella quien dio espacio a voces como la de Agustín Lara, Álvaro Carrillo o José Alfredo Jiménez en sus inicios.

De ahí la mujer estuvo presente en los corridos desde el lado de la narrativa de los hombres, quienes la “dibujaban”, no como protagonista, sino como traidora por delatar a los revolucionarios, la madre que daba consejos y advertía de los peligros en los bailes o las buchonas que eran sexualidas. Siendo hasta en los últimos 50 años cuando empiezan a cobrar mayor relevancia con corridos como “Camelia la texana”. Aunque, de acuerdo a Ramírez-Pimienta, siempre se le retrata desde el lado de la violencia.

“De repente había corrido donde aparece la mujer valiente, pero siempre simulando a los hombres y hasta la fecha sigue siendo así, hay una especie de empoderamiento femenino a través de la violencia”, agregó.

En ese sentido, entre las primeras intérpretes que entraron a esta corriente en los 90 está Jenni Rivera con “La Princesa de la mafia” o “Las Malandrinas”. “Ella cantaba narcocorridos en sus inicios, inclusive tuvo que cambiar su discurso y luego se volvió la Paquita del barrio de su generación, pero hasta la fecha no hay una mujer que ocupe su lugar”, afirmó.

También lamentó que se tenga que hablar de un lugar, cuando en géneros como el reguetón destacan varios nombres femeninos, “porque pareciera que en los corridos o el regional solo hay espacio para una, cuando los hombres tienen muchos lugares”, finalizó.

