Claudia Sheinbaum conversa con beneficiarios de "Jóvenes Unen al Barrio"

Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde a la Presidencia de México, compartió un nuevo episodio de su podcats "Sheinboom". En esta ocasión estuvo acompañada de Mario y Dulce, beneficiarios del programa "Jóvenes Unen al Barrio", así como de Regina Orozco, cantante y recientemente nombrada coordinadora de enlace con la comunidad cultural de la precampaña de la ex mandataria capitalina.

Los invitados platicaron acerca de cómo ingresaron al programa y los logros alcanzados con el paso del tiempo. "Yo no creía que sí existía un programa. Creo que si no empiezan a tocar casa por casa, los jóvenes no saben de este programa" expresó Dulce, quien se dedica a coordinar a este sector dentro Xochimilco.

Por otro lado, Mario se presentó como una persona que estuvo privada de su libertad y encontró en el boxeo una manera de poder enseñar a los adolescentes una de sus pasiones y así no caigan en organizaciones delictivas. Al ser cuestionado por Claudia Sheinbaum sobre los motivos que lo llevaron a la delincuencia, explicó que se debió a sus amistades y las influencias de las mismas.

Actividades para jóvenes en CDMX

Claudia Sheinbaum destacó que este programa es un vínculo para que los jóvenes pueden acercarse a tutores, coordinadores, entre otro personal que les habla sobre las actividades deportivas, culturales o de apoyo. En ese sentido, resaltó el apoyo que tuvieron de los beneficiarios de este programa durante la etapa de vacunación en la pandemia COVID-19.

Los invitados al podcast hicieron un llamado a este sector de la población para que se acerquen a este tipo de programas, ya que reciben ese apoyo y sobre todo las herramientas para poder realizar cualquier actividad, además de ser una oportunidad para recibir ayuda económica.

Los invitados hablaron sobre sus actividades dentro del programa. Foto: Captura de pantalla YouTube Claudia Sheinbaum.

Al final, la precandidata de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde a la Presidencia de México, señaló que sus invitados son un orgullo y ejemplo de lo que pueden realizar los jóvenes. Además, indicó que buscarán seguir con este tipo de programas sociales.