Rinden homenaje a los clásicos del misterio

Antonio Malpica (Ciudad de México, 1967) recuerda a su padre como un gran admirador de las historias de detectives. “Tenía incluso una edición de esas muy bonitas de Aguilar, de papel Biblia, de las ‘Obras completas’ de Conan Doyle, pero la imagen más clara que tengo de mi papá es cuando se ponía a ver la tele, todos estos programas de detectives de los años 70, 80: ‘Columbo’, ‘Ellery Queen’ y ‘Kojac’, a mi papá le gustaba mucho sentarse a ver cómo terminaban resolviendo el misterio”.

Lector tardío, Malpica no agarró los libros del autor británico hasta la universidad, pero sí se dejó maravillar con las historias de la pantalla chica: “Por ejemplo ‘Columbo’, que era un detective muy peculiar, que hacía Peter Falk, era uno de esos detectives muy bonitos por los que no dabas un quinto y siempre terminaba resolviendo el misterio, así nos pegábamos mi hermano (Javier, también escritor) y yo a ver esos capítulos que eran muy sabrosos. Y pues de ahí salió el gusto por las historias en donde no se sabe todo al principio y lo quieres saber todo al final”.

El autor de novelas infantiles y juveniles ha llevado esa fascinación a su último libro, en “El juego del protagonista sin nombre” (Gran Travesía, Océano, 2023) entremezcla dos clásicos de la literatura fantástica: al famoso detective Sherlock Holmes y su inseparable doctor Watson, y al maestro del terror Edgar Allan Poe. En la novela, Vélez es un anodino oficinista que es elegido para descifrar un juego macabro de vida o muerte; envuelto en una historia de asesinato recurre a Pereira (un antiguo profesor de preparatoria) con el que emula a la celebre pareja británica de detectives.

Los dos tendrán que resolver el misterio y descubrir al protagonista, un anónimo autor intelectual que utiliza la oscura obra de Allan Poe como móvil de su misterioso juego. “Es una especie de homenaje, pero también un poco para echar luz sobre obras que admiro y que he apreciado en mi camino como lector, un pretexto para acercarme a estos libros y usarlos para crear cosas nuevas: tengo un libro que es una especie de secuela de ‘Canción de Navidad’ de Charles Dickens; también retrabajé algunos cuentos de Andersen y los hice en un modo tétrico; hice un retelling de Frankenstein en modo chusco; también me metí con Tom Sawyer, y no quise dejar fuera a Allan Poe”.

En la historia de Malpica, Pereira es la mente más escéptica, que no se deja envolver por la deducción fácil: “Está un poco puesto ahí a manera de abogado del diablo, como para sentarnos un poco a los que somos muy fans de estos detectives, de Auguste Dupin y de Sherlock Holmes, porque hay algo que todos los que hemos leído literatura de detectives sospechamos, que hay mucho de buena suerte en las deducciones de los detectives, aquí el profe Pereira se encarga de poner la nota en ese aspecto, pero creo que el juego que propone cualquier autor es que el lector es libre de participar o no, y de entrar al mundo opuesto despojándose de todas las suspicacias, tratando de disfrutar plenamente la historia”.

Al final, como con el resto de sus libros, el autor aspira a crear “historias que le lleguen a los lectores, que se conviertan realmente en historias entrañables para ellos, si algo va a funcionar eso es lo único que tienes que hacer para apostar a que funcione, a lo mejor al final no funciona pero ya no depende de ti. En mi opinión tienes que seguir con toda la honestidad posible para contar eso que a ti te importa que sea contado, de una manera entendible, que sepas transmitir lo que estás queriendo decir y que lo comprenda el lector; en pocas palabras tienes que poner todo tu corazón a la hora de sentarte a escribir”.

Antonio Malpica es autor de más de 50 libros, principalmente para niños y jóvenes

Su obra le ha valido premios como el de Novela Breve Rosario Castellanos

Es autor de la célebre saga, en cinco volúmenes, “El libro de los Héroes”

