NFL: jugadores a la alza y a la baja, semana 10

La semana nueve fue de consagración para el Quarterback novato C.J. Stroud, quien nos regaló un final de película durante la victoria de los Houston Texans. Pero, así como existen varios casos de jugadores que han logrado sobresalir con sus equipos durante las últimas semanas, también existen otros casos de jugadores que, por diversas circunstancias, no han podido rendir lo que se esperaba de ellos, así que averigüemos quienes están al alza y quiénes a la baja.

AL ALZA

C.J. Stroud (QB) Houston Texans

El novato sensación en esta temporada ha resultado ser este joven mariscal de campo, quien ha tomado a la NFL por sorpresa, ya que nadie esperaba que tan pronto en su carrera estaría ya jugando a un nivel tan alto. Stroud fue el segundo jugador en haber sido seleccionado durante el Draft de este año, y los Carolina Panthers se deben de encontrar dándose de topes por no haberlo seleccionado a él, en lugar de al Quarterback Bryce Young con la primera selección global. Es un jugador muy inteligente, con una gran visión del campo y pocas veces pone el balón en riesgo, sin embargo, eso no quiere decir que no busque a sus receptores en trayectorias largas, ya que no teme jalar del gatillo cuando la defensiva se lo permite.

La defensiva de los New Orleans Saints ha sido la única capaz de interceptarlo en lo que va de la temporada, pero el fin de semana pasado acabó robándose todos los reflectores de la liga gracias al partidazo que tuvo en contra de los Colts, en el cual le dio la victoria a su equipo en el último segundo, gracias a sus 5 pases de anotación y 470 yardas por aire que tuvo, con lo que rompió el récord de más yardas aéreas para un mariscal de campo novato en un partido, mismo que le pertenecía a Andrew Luck.

Lleva 14 pases de anotación, a pesar de contar con un elenco plagado de jóvenes receptores, lo cual nos hace pensar qué pasaría si le trajeran a un verdadero receptor de élite. El cielo es el límite para este jugador, quien cuenta con un excelente entrenador que lo ha ayudado mucho con la transición del fútbol colegial al fútbol americano profesional, ya que DeMeco Ryans no solamente es un gran estratega, sino que también sabe cómo mantener motivados a sus jugadores.

Gus Edwards y Keaton Mitchell (RB´s) Baltimore Ravens

Después de la terrible lesión que sufrió el corredor titular de Baltimore J.K. Dobbins en la primera semana de la temporada, Gus Edwards entró a relevarlo y hasta el momento ha hecho un excelente trabajo.

Las primeras semanas fueron un poco complicadas para toda la ofensiva de los Ravens, ya que no terminaban de adaptarse bien a lo que sus entrenadores querían, sin embargo, ya van tres semanas consecutivas en las que Edwards ha anotado, por lo que ya suma 7 anotaciones en la temporada.

Pero, así como Gus Edwards ha sido un terror para las defensivas contrarias, sobre todo estando en zona roja, los Ravens acaban de liberar a su nueva arma a la ofensiva, el corredor novato Keaton Mitchell, quien se había encontrado lesionado. Desde la pretemporada Mitchell, quien no fue reclutado por ningún equipo durante el Draft de este año, demostró su calidad y versatilidad en los entrenamientos, con lo cual se ganó un lugar dentro de la plantilla final de 53 jugadores.

Keaton es un jugador muy explosivo, lo cual dejó de manifiesto en contra de la defensiva de Seattle, ya que le bastaron nueve acarreos para haber conseguido más de 130 yardas y una anotación. De seguir jugando así, le espera un gran futuro, ya que con, su estilo de juego complementa perfectamente a su compañero Edwards.

Marquise Brown (WR) Arizona Cardinals

Poco se ha hablado este torneo de Marquise Brown y mucho de ello se debe a que su gran amigo y Quarterback titular del equipo, Kyler Murray, se ha encontrado lesionado toda la temporada. La buena noticia, es que este fin de semana por fin regresará Murray a tomar los controles de la ofensiva de los Cardinals, con lo que el primer beneficiado será Brown, ya que han jugado juntos desde que se encontraban en la Universidad de Oklahoma, por lo que se conocen a la perfección.

Este receptor ha tenido algunos altibajos durante su carrera, y esta temporada no ha sido la excepción, ya que, a pesar de tener 4 anotaciones, no ha sido capaz de superar las 100 yardas en ningún encuentro, lo cual deberá de cambiar próximamente, ya que es un receptor muy talentoso, y seguramente seguirá mostrando esa gran química que siempre ha tenido con Murray, lo cual le urge a su equipo, ya que Arizona se encuentra sumido en el fondo de la División Oeste de la Conferencia Nacional, en la cual llevan solamente 1 victoria y 8 derrotas.

Javonte Williams (RB) Denver Broncos

Los Broncos de Denver han sido uno de los equipos que más han decepcionado a sus aficionados esta temporada, ya que llegaron con grandes expectativas, las cuales no han logrado cumplir. Su entrenador en jefe Sean Payton ha tenido muchos problemas para lograr que sus jugadores puedan digerir su esquema táctico.

A pesar de todo ello, Russell Wilson ha tenido una mucho mejor temporada que el año pasado, sin embargo, su esfuerzo no ha sido suficiente para que la ofensiva termine de caminar bien. El año pasado el corredor Javonte Williams sufrió una brutal lesión en los ligamentos de la rodilla, por lo cual le ha tomado mucho tiempo recuperarse y poder entrar en ritmo.

Conforme han avanzado las jornadas, sus entrenadores han decidido darle más acarreos, lo cual está beneficiando a la ofensiva, ya que han dejado de depender completamente de Wilson, por lo que las defensivas contrarias han tenido que que comenzar a preocuparse por el ataque terrestre de Denver.

Williams es una amenaza dual, debido a su gran habilidad corriendo con el balón y también gracias a su gran capacidad para atrapar pases. Hasta el momento no ha podido anotar por tierra, pero es cuestión de tiempo para que este jugador explote.

A LA BAJA

Geno Smith y D.K. Metcalf (QB) Seattle Seahawks

La temporada pasada fue de ensueño para el veterano Geno Smith, ya que por fin pudo consolidarse como Quarterback titular de los Seahawks, esto después de haber deambulado por varios equipos de la NFL durante toda su carrera.

Los números de Smith realmente fueron muy buenos, ya que terminó con más de 4,500 yardas totales y 31 anotaciones, por lo que su equipo renovó su contrato por tres años más, a cambio de 75 millones de dólares.

Sin embargo, este año Geno ha tenido mucha mayor dificultad para mover la ofensiva de los Seahawks, quienes, si bien es cierto, se encuentran en segundo lugar de su División, no han sido los mismos del año pasado. La semana pasada solo pudieron anotar 3 puntos en contra de la poderosa defensiva de los Ravens.

El receptor D.K. Metcalf, quien hasta el momento ha venido jugando como el receptor número uno del equipo, también ha disminuido mucho su desempeño. Solamente ha sido capaz de superar las 100 yardas en una ocasión, y no ha sido un factor importante en zona roja, como en temporadas anteriores, ya que solamente contabiliza 2 recepciones de anotación. Metcalf lleva algunas semanas acarreando algunas molestias en la cadera, lo cual también ha contribuido en su mal desempeño.

Chris Godwin (WR) Tampa Bay Buccaneers

Con la llegada de Baker Mayfield, en sustitución de Tom Brady para esta temporada, el panorama para la ofensiva de Tampa Bay realmente lucía sombrío, sin embargo, Mayfield ha logrado tomar su segundo aire y ha mantenido a su equipo como un contendiente dentro de su División. Pero para Chris Godwin la historia ha sido otra, ya que no la está pasando nada bien esta temporada.

Se esperaba que este año él se convirtiera en el receptor número uno del equipo, por lo que incluso los Buccaneers estuvieron tentados en varias ocasiones a mandar a otro equipo al veterano receptor Mike Evans, lo cual, y para su buena fortuna no terminaron haciendo, ya que Evans es un gran líder en la ofensiva.

Godwin a lo largo de su carrera ha tenido varias lesiones, las cuales han ido mermando mucho su desempeño, y en caso de seguir así, probablemente sus días en Tampa Bay se encuentren contados.

Bryce Young (QB) Carolina Panthers

FOTO: Facebook: Bryce Young

La NFL suele ser despiadada con los jugadores novatos, pero sobre todo con los mariscales de campo que fueron seleccionados en la primera ronda del Draft, ya que los aficionados esperan que, por arte de magia, lleguen a solucionar todos los problemas de sus equipos, lo cual no depende completamente de ellos.

Lamentablemente para Young, este año le tocó ser seleccionado por Carolina, equipo que tiene demasiadas carencias, sobre todo a la ofensiva. Tuvieron que traer al veterano receptor Adam Thielen para que apoyara a Young, y a pesar de la buena química que han desarrollado, esto no ha sido suficiente para que el equipo salga del bache en el cual se ha encontrado en los últimos años.

Bryce Young es un jugador talentoso y con un gran coeficiente intelectual, pero necesita que sus entrenadores lo rodeen con mejores armas, comenzando con su línea ofensiva, la cual ha sido incapaz de protegerlo debidamente, lo cual ha provocado que cometa muchos errores.

Deebo Samuel (WR) San Francisco 49ers

En el 2021 Deebo Samuel fue la gran revelación del ataque de los 49ers, ya que no solo logró terminar con más de 1,400 yardas por recepción, sino que también consiguió 365 yardas corriendo, terminando con un gran total de 14 anotaciones.

Samuel revolucionó la NFL con su forma de jugar a la ofensiva, ya que no es el típico receptor que solamente sabe correr bien sus rutas, sino que es un jugador híbrido, el cual posee una gran estatura y corpulencia, atributos que aprovecha para jugar como corredor también.

Su principal problema estos dos últimos años han sido la durabilidad, ya que Samuel es muy propenso a lesionarse. Aunado a ello, los demás equipos han sabido descifrar la forma en la que San Francisco lo utiliza, por lo que Brandon Aiyuk ha sido quien se ha convertido en su nuevo receptor estelar.

Samuel necesitará seguirse reinventando y sobre todo buscar la manera de encontrarse sano para así poder ayudar a su equipo, ya que esta temporada se ha perdido varios partidos y solamente ha podido anotar en dos ocasiones.

Por último, me permito dedicarle esta columna a mi querido amigo Luis Manuel Vaca Benítez, el cual lamentablemente ya no se encuentra con nosotros, y quien, a pesar de no haber sido un gran aficionado del fútbol americano, en todo momento me apoyó con este proyecto y siempre hizo el esfuerzo por mantenerse al tanto de todo lo que acontece en este apasionante deporte de las tacleadas.

Gracias por tu amistad, siempre se te recordará.

Por Diego Carreño

@diegocarrenoff