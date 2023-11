Omar Fayad, exgobernador de Hidalgo, es propuesto como embajador de México en Noruega

Por medio de una carta, Publio Rivera Rivas, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se solicitó que el exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad, sea nombrado como embajador de México en Noruega.

“Con la atenta solicitud respetuosa, para que, de no mediar inconveniente y en apego a las facultades de esa Unidad de

Enlace a su digno cargo, se haga entrega a la Mesa Directiva del Senado de la República, del nombramiento diplomático que el titular del Poder Ejecutivo Federal, en el uso de sus facultades ha hecho del ciudadano: Omar Fayad Meneses, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino de Noruega”, señala el documento.

SIGUE LEYENDO:

Omar Fayad y Nuvia Mayorga buscan un espacio en el Senado

Victoria Ruffo y Omar Fayad se divorcian tras 22 años de matrimonio, revela Alex Kaffie

Este mismo miércoles 8 de noviembre, el exintegrante de PRI había levantado la mano para un lugar dentro del Senado de la República, anunció que se realizó junto con Nuvia Mayorga Delgado.

Crédito: Especial

Otros exgobernadores de oposición han sido propuestas por el presidente López Obrador para representar a México en el exterior como Quirino Ordaz, ex mandatario de Sinaloa y embajador de México en España; Claudia Pavlovich, ex gobernadora de Sonora y cónsul de México en Barcelona; Carlos Miguel Aysa, ex mandatario de Campeche y embajador de nuestro país en República Dominicana; y Carlos Joaquín González, ex gobernador de Quintana Roo y embajador en Canadá.

Cabe destacar que, en junio de 2023, Omar Fayad, junto con otros militantes del PRI, renunció al partido después de 40 años dentro de sus filas.

En aquel entonces, a través de una misiva enviada al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, el exmandatario estatal expresó que las condiciones actuales del partido son diferentes y se ha limitado la participación política a quienes han sido independientes y han asumido diferentes puntos de vista que también se deben valorar en el partido tricolor, razón por la cual decidió renunciar al instituto político.

Con información de Noemí Gutiérrez

dhfm