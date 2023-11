SCJN da revés a multa por mendigar en Oaxaca: "Es inconstitucional"

Imponer multa por pedir limosna en lugares públicos es inconstitucional porque genera discriminación, determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El máximo tribunal analizó este lunes una acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra diversas disposiciones de la Ley de Ingresos del Municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca para el ejercicio fiscal 2023.

Durante la sesión de este lunes, el Pleno anuló, por unanimidad, la multa

Créditos: Archivo

Sigue leyendo:

¡Creyeron que era real! Detienen a un hombre que pedía limosna con un bebé de trapo en Durango

Iker era un niño malabarista, murió atropellado cuando pedía limosna: nadie ha reclamado su cuerpo

¿De cuánto sería la multa por pedir limosna en lugares públicos?

Durante la sesión de este lunes, el Pleno anuló, por unanimidad, la multa de 515 pesos prevista en ese municipio en casos de mendicidad.

Juan Luis González Alcántara Carrancá elaboró el proyecto de sentencia y planteó la invalidez del precepto.

"Es evidente que es discriminatoria y está dirigido a un grupo vulnerable"

Créditos: Pixabay

“La propuesta declara la invalidez del precepto en análisis que establece una multa por mendigar habitualmente en público pues, tomando en cuenta que los factores contextuales o estructurales, la norma impacta de manera desproporcional a un cierto grupo social en desventaja y genera una franca discriminación”, indicó.

Multar por pedir limosna sería discriminación, señala un ministro

El ministro Javier Laynez Potisek destacó que se trata de una discriminación directa.

“Es evidente que es discriminatoria y está dirigido a un grupo vulnerable en situación de calle y extrema pobreza, por lo que, desde mi punto de vista, sería importante que quede claro que estamos ante una norma que discrimina directamente”

La Corte también invalidó la sanción pecuniaria para la persona encargada de la guarda o custodia de un enfermo mental por dejarlo trasladarse libremente en un lugar público.

“La propuesta declara la invalidez del precepto impugnado porque no supera la primera grada de un escrutinio estricto, ya que no cumple con una finalidad constitucionalmente imperiosa sino que promueve la restricción de la libertad de tránsito de estas personas con discapacidad y no observa su reconocimiento como personas ante la ley en condiciones de igualdad, así como de sus derechos, incluidos su personalidad y capacidad jurídicas, independencia, autonomía e inclusión en la sociedad, impactando con ello en su dignidad humana y perpetuando su segregación”, propuso González Alcántara Carrancá.

srgc