NFL: jugadores al alza y a la baja: semana 13

Llegamos a la penúltima jornada de la temporada regular del Fantasy Football, y en esta cabalística semana trece son realmente escasos los jugadores que se encuentran disponibles en agencia libre, que puedan ayudarnos a conseguir un boleto en los playoffs con nuestros equipos virtuales.

En la mayoría de las ligas de Fantasy Football clasifican a la siguiente ronda los seis equipos que tengan el mejor récord de victorias, y los dos mejores pasan directamente a semifinales, descansando en la semana quince, que es aquella donde se juegan los cuartos de final, por lo que es de vital importancia ganar estas dos semanas, para tratar de amarrar no solamente nuestra clasificación a postemporada, sino también un boleto directo a semifinales.

Desde el inicio de la temporada nos hemos enfocado en recomendar y analizar jugadores que aún no gozan de tanta fama, con la intención de darlos a conocer y a su vez darles opciones para reforzar a sus equipos, sin embargo, para estas últimas semanas necesitamos echar mano de lo mejor que tengamos, por lo que, con base al calendario y a las actuaciones de las últimas semanas, ahora analizaremos a los jugadores consagrados en la NFL.

AL ALZA

Dak Prescott (QB) Dallas Cowboys

Después de un comienzo de campaña bastante lento para Prescott, quien no tuvo necesidad de lanzar mucho durante las primeras semanas gracias al excelente trabajo de la defensiva de su equipo, en las últimas semanas ha tenido las mejores estadísticas de toda su carrera, lanzando para más de 300 yardas en cuatro de los últimos cinco partidos, totalizando 16 pases de anotación, y tan solo dos intercepciones, números que realmente son espectaculares.

La ofensiva de los Cowboys está repleta de jugadores muy talentosos, y Prescott ha sabido sacarles provecho, sobre todo ha formado una excelente mancuerna con su receptor estrella CeeDee Lamb, con quien se entiende a ojos cerrados.

El plan de juego del equipo también ha influido mucho en el buen desempeño de toda la ofensiva, ya que el entrenador McCarthy ha sabido explotar las fortalezas de su mariscal de campo, quien esun jugador con bastante movilidad, que sabe salir bien de la bolsa de protección. Esta semana recibirá en casa al equipo de Seattle, cuya defensiva ha venido a la baja en las últimas semanas, por lo que se espera que Dak no quite el pie del acelerador y continúe con sus brillantes actuaciones una vez más.

Tank Dell (WR) Y Nico Collins (WR) Houston Texans

Esta pareja de jóvenes receptores, un tanto desconocidos, han sabido aprovechar la oportunidad de tener al mando del ataque a C.J. Stroud, Quarterback revelación del año. El novato Dell ha sido un monstruo esta temporada, principalmente en las últimas cuatro semanas, en las cuales ha anotado a diestra y siniestra, convirtiéndose en el terror de las defensivas contrarias. Acumula siete anotaciones y, al ritmo que lleva, es muy probable que logre eclipsar las mil yardas antes de que termine la temporada.

Para buena fortuna de los Texans, Nico Collins, quien es un receptor de segundo año, también está teniendo un gran torneo. Su estilo de juego es muy diferente al de su compañero de equipo Dell, ya que Collins es un jugador que posee una gran estatura, por lo cual su mariscal de campo lo pone a contender los balones con mayor elevación.

Lo más probable es que ambos jugadores logren llegar a las mil yardas, lo cual sería algo histórico para el equipo, ya que nunca han tenido dos jugadores que hayan rebasado las mil yardas en una misma temporada.

Jaylen Waddle (WR) Miami Dolphins

Estas temporadas Waddle ha tenido que vivir a la sombra de su compañero Tyreek Hill, quien está convertido en uno de los cinco mejores receptores de la liga, sin embargo, esto no demerita el trabajo hecho por Waddle, quien también es un excelente receptor, que ha sabido adaptarse a la perfección al estilo de juego de su entrenador Mike McDaniel, quien es un genio en cuanto al diseño de jugadas se refiere, moviendo siempre sus piezas y colocándolos en posición a sus jugadores con las en las oportunidades que tengan de mayor éxito.

Jaylen Waddle se ha vuelto muy famoso y sobre todo popular entre los niños, ya que tiene un estilo de celebración muy peculiar, en el cual comienza a moverse como si fuera un pingüino. Este año solamente ha podido celebrar tres anotaciones, ya que el ataque del equipo se ha enfocado más en el juego terrestre, pero este receptor tiene todo el talento del mundo y cuenta con un Quarterback de élite, por lo que tiene el potencial para explotar en cualquier momento, cosa que podría suceder esta misma semana, ya que se enfrentará a la defensiva de Washington, la cual ha sido la peor de la liga defendiendo por aire.

George Kittle (TE) San Francisco 49ers

Kittle es posiblemente el ala cerrada más completo de toda la NFL, ya que no solamente cuenta con una gran habilidad para atrapar pases, sino que también es muy bueno bloqueando, rompiendo tacleadas y generando yardas después de la recepción. El principal problema que él ha enfrentado y por el cual no ha sido tan consistente para poner puntos en la pizarra, ha sido que Kyle Shanahan prefiere utilizarlo más como bloqueador, para que contribuya abriendo espacios para el corredor Christian McCaffrey.

En muchas ocasiones ha servido como válvula de escape de Brock Purdy, ya que cuando todos sus receptores se encuentran bien cubiertos, ha recurrido a él con pases largos, a sabiendas de que Kittle es un especialista desmarcándose.

Es difícil pronosticar en cuáles partidos podría ser que echen mano de Kittle para atrapar pases, pero esta semana debe ser una de ellas, ya que tienen la oportunidad de acercarse a la cima de la Conferencia Nacional si logran ganarle a Philadelphia, por lo que Shanahan buscará utilizar a sus mejores hombres.

A LA BAJA

Jared Goff (QB) Detroit Lions

El equipo de Detroit está teniendo una de las mejores temporadas de su historia, sin embargo, desde hace un par de semanas su mariscal de campo Jared Goff ha empezado a cometer muchos errores, llegando a perder el balón en seis ocasiones, lo cual no había ocurrido al principio de la campaña, ya que Goff había sido muy cuidadoso al momento de poner el juego el ovoide.

Al Coordinador Ofensivo de Detroit le gusta que su equipo lance mucho el balón, aprovechando que cuentan con muy buenos receptores, como son Amon-Ra St. Brown y el ala cerrada Sam Laporta, pero el problema es que han abusado mucho del ataque aéreo, por lo que últimamente han estado tratando de involucrar más a los corredores Jahmyr Gibbs y David Montgomery.

Las próximas dos semanas le esperan un par de partidos complicados a Goff y compañía, ya que visitarán al equipo de los Saints, y posteriormente a los Chicago Bears, quienes acaban de interceptar en cuatro ocasiones a Josh Dobbs. Goff es un muy buen Quarterback, pero es difícil confiar en él para este cierre.

Amari Cooper (WR) Cleveland Browns

Quien hace un par de años fuera el receptor número uno de los Cowboys, ha venido esta temporada en franco declive con los Browns. No todo ha sido culpa suya, ya que por diversas razones, el equipo de Cleveland no ha podido contar con Deshaun Watson, quien es el Quarterback estelar del equipo, así que esta temporada Cooper ha tenido tres mariscales de campo distintos, y al parecer este fin de semana podría estar jugando con un cuarto, ya que debido a una lesión, todo indica que el veterano de mil batallas Joe Flacco podría estar haciendo su debut con el equipo de Cleveland, esto después de haber estado prácticamente retirado de las canchas.

Cooper únicamente lleva dos anotaciones, y a pesar de seguir siendo un muy buen receptor, es muy poco probable que pueda aportar algo a nuestros equipos de Fantasy Football. Con excepción del corredor de segundo año Jerome Ford, el resto de la ofensiva de Cleveland carece de relevancia para lo que resta del año.

Adam Thielen (WR) Carolina Panthers

Adam Thielen, receptor de 33 años de edad, ha gozado de una carrera llena de momentos brillantes, todos ellos de cuando jugaba con el equipo de Minnesota, con el cual llegó a convertirse en un referente al ataque, haciendo una excelente dupla con Kirk Cousins, quien sabía que podía contar con él en todo momento.

Pero como todo lo bueno en la vida, en algún momento se tenía que terminar ese idilio con el equipo, y los Vikings decidieron no renovar su contrato, por lo que Thielen decidió buscar nuevos horizontes, enrolándose con el equipo de Carolina, quienes se encuentran en plena reconstrucción.

Al comienzo de esta temporada, Thielen mostró chispazos de su capacidad al ataque, sin embargo, no ha tenido una recepción para anotación desde la semana seis. Desde entonces todo ha ido cuesta abajo, tanto para él como para su equipo, ya que las Panteras solamente han podido ganar un solo encuentro esta temporada, lo que terminó costándole el trabajo a su entrenador en jefe Frank Reich.

Este fin de semana, en el cual estarán estrenando entrenadores, se esperan muchos cambios en el equipo, sobre todo a la ofensiva, pero mientras la línea ofensiva no mejore drásticamente, los resultados seguirán siendo prácticamente los mismos.

Joe Mixon (WR) y Tee Higgins (WR) Cincinnai Bengals

El veterano corredor Joe Mixon está jugando su séptima y posiblemente última temporada con los Bengals, ya que cuando termine esta temporada, el equipo de Cincinnati tendrá que tomar muchas decisiones difíciles en cuanto a su plantilla, debido al poco presupuesto que tendrá el equipo en 2024.

Este año Mixon ha quedado a deber, a pesar de llevar cinco anotaciones, ya que los años empiezan a pesar en él, no ha sido el mismo de antes y ya no ha tenido esas escapadas explosivas a las que nos tenía acostumbrados en los años anteriores. El caso del receptor Tee Higgins es muy diferente al suyo, ya que Higgins se encuentra en un año muy importante para él, ya que en 2024 sería agente libre, a menos de que su equipo decida ponerle la etiqueta de jugador franquicia, lo cual cada día se ve menos probable de que suceda, debido a que acaban de extenderle el contrato a su Quarterback Joe Burrow por una millonaria cantidad, y no tienen suficiente dinero para pagarle a todos los jugadores estelares del equipo, ya que los Bengals priorizarán extender el contrato del receptor Ja´Marr Chase, prescindiendo así de los servicios de Higgins, quien también es un excelente receptor.

Para su mala fortuna, Higgins se ha perdido ya cinco encuentros este año, mermando mucho su rendimiento, y el clavo final en el ataúd para los Bengals fue el haber perdido a Burrow para el resto de la temporada, ya que los mariscales de campo suplentes que tiene el equipo no cuentan con el nivel necesario para poder sacarles el debido provecho a las armas que tienen a la ofensiva, en este caso en concreto Mixon y Higgins.

Por Diego Carreño

@diegocarrenoff