Alberto Belli está ansioso por regresar a México

Tras su trabajo en “La Casa de las Flores” junto a Manolo Caro en 2019, el director mexicano Alberto Belli no ha rodado en el país y está ansioso por regresar a su tierra, para eso trabaja en un proyecto que llevará por nombre “Lotería”, pero aún no dio muchos detalles.

“Es una serie de Amazon basada en la lotería y mi sueño es poder filmar aquí y allá, un poco así como Señor de los Anillos que se hacía aquí y en Nueva Zelanda, porque sería padre grabar en México. Pero todavía seguimos escribiendo los guiones, no se ha hecho el piloto, sería maravilloso regresar a México con una gran producción como ‘Lotería’”, afirmó Belli.

Por ahora otro sueño que cumplió fue el de trabajar junto a Greg Daniels, el creador de series como “Parks and Recreation”, a quien admiraba desde hace años por los personajes icónicos que logró en “The Office”.

El proyecto que unió a Belli y Daniels fue la tercera temporada de “Upload”, la serie de Amazon Prime Video que retrata un mundo futurista donde las personas que mueren siguen su vida en un ambiente virtual, al menos las que tienen dinero para pagarlo.

Alberto fue el encargado de dirigir el sexto episodio de la tercera entrega y aunque fue complicado filmar escenas donde el protagonista aparece dos veces, le gustó el reto, sobre todo porque el staff y los actores lo arroparon desde el primer día.

“Era fan de la serie, la vi desde hace mucho y siempre había querido dirigir algo, trabajar con Daniels y fue divertido. La verdad es que todo el cast me dio una gran bienvenida y me hicieron sentir que yo era parte de la familia. Además, querían intentar cosas nuevas y eso me gustó”, contó.

Belli dirigió el sexto episodio llamado “Memory Crackers” que se estrena este viernes en la plataforma. La serie es protagonizada por Robbie Amell como “Nathan”, Allegra Rose Edwards como “Ingrid” y Andy Allo como “Nora”.

