Leonardo Lomelí Vanegas, el nuevo rector de la UNAM solicita reunión con AMLO

A pocas semanas de que Leonardo Lomelí Vanegas tomó posesión del cargo de rector de la UNAM, afirmó que ya solicitó una reunión con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, además de que no descartó una reunión con las precandidatas a la presidencia, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez.

“He solicitado una reunión con el presidente, no tengo previsto reunirme con las precandidatas, pero no lo descarto… al presidente le quiero mentar los planes más inmediatos de la universidad, en particular tenemos en este momento un proyecto de ampliar nuestra presencia en el estado de Oaxaca y para completarlo necesitamos otros apoyos”, destacó.

Durante una reunión con los medios de comunicación, el rector añadió que la universidad está abierta a las precandidatas para que hablen de sus propuestas, no obstante, detalló que no es la mejor opción, puesto que en años pasados las cosas se salen de control, en cuanto a la seguridad.

Leonardo Lomelí Vanegas tomó posesión como rector de la UNAM el 17 de noviembre de 2023.

“La universidad está abierta, pero tal vez por razones de seguridad y logística sea mejor que llevemos a cabo otro tipo de actividades, como foros en los que puedan participar representantes de las precandidatas y algo que hemos hecho en el pasado es ofrecer nuestras instalaciones para los debates que quiera llevar a cabo el Instituto Nacional Electoral o los órganos locales electorales”, indicó.

En tanto, Lomelí Vanegas, habló del gusto que tiene porque el siguiente año el país tiene la posibilidad de tener a una mujer como presidenta, además de que las mismas son egresadas de la universidad.

Lomelí Vanegas dijo que la UNAM está abierta a las precandidatas a la presidencia de la República.

“Me da mucho gusto que las dos precandidatas con más posibilidades son egresadas de la universidad. Yo creo que van a ser elecciones competidas y están en un buen momento para reflexionar sobre los problemas del país, y creo que nos da la posibilidad también de hacer propuestas hacia adelante, en ese sentido, yo creo que es muy importante que toda la ciudadanía participe”, reconoció.

Finalmente, subrayó que en el país se debe de darle la importancia a la educación, a la ciencia y a la cultura, para superar el problema de rezagos estructurales, más en este siglo donde hay desafíos demográficos y epidemiológicos, así como las amenazas globales.

“Si no hacemos eso, seremos un país que cada vez estará más expuesto a los problemas que se vienen arrastrando históricamente, como los socioeconómicos y los de la naturaleza. Tenemos que invertir más en educación, en investigación, pero yo creo que eso es parte de un esfuerzo nacional”, concluyó.