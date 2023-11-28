Cuestionario de Proust, Respuestas de Enrico Chapela | Compositor

Para entender las ideas más peligrosas debemos, primero, comprender y desenterrar qué nos mueve como seres humanos. Lea, diviértase, y, ¿por qué no? Conózcase a usted mismo
- TU PRINCIPAL VIRTUD: SER PERTINAZ Y DISCIPLINADO.
- TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: SER MUY PERFECCIONISTA.
- TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: INTELIGENCIA, BONDAD, HONESTIDAD Y BUEN HUMOR.
- TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: LAS MISMAS QUE EN UN HOMBRE, MÁS CARIÑOSA Y CACHONDA.
- TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: LA MISMA QUE EN LOS HOMBRES, MÁS LEALTAD.
- TU PRINCIPAL CULPA: LA PANZA QUE TENGO POR COMELÓN.
- TU OCUPACIÓN FAVORITA: COMPONER Y ESTAR CON MI FAMILIA Y AMIGOS.
- TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: PODER VIVIR BIEN DE COMPONER.
- ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE?: PERDER A MI FAMILIA.
- SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS?: UN ESCRITOR.
- ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR?: EN UN LAGO JUNTO A LAS MONTAÑAS O EN UNA PALAPA JUNTO AL MAR.
- TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: EL QUESO, EL VINO Y EL CAFÉ.
- TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: VERDE Y ROSA.
- TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: MICHAEL ENDE, ISAAC ASIMOV, GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ Y JOSÉ SARAMAGO.
- TUS POETAS FAVORITOS: XAVIER VILLAURRUTIA, MARIO BENEDETTI, SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y OCTAVIO PAZ.
- TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: SHERLOCK HOLMES, WILLIAM DE BASKERVILLE.
- TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: AMÉLIE, AGENTE STERLING.
- TU COMPOSITOR FAVORITO: BEETHOVEN, DVORAK, BARTÓK, STRAVINSKY, REVUELTAS, BROUWER.
- TU PINTOR FAVORITO: ESCHER, DALÍ, VAN GOGH.
- TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: GANDHI, MANDELA, MARTIN LUTHER KING.
- TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: BÚDICA, HYPATIA DE ALEJANDRÍA.
- TUS NOMBRES FAVORITOS: NAOMI Y LUCA.
- TU REPULSIÓN DE MASCOTA: PERROS CHICOS.
- ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA?: DONALD TRUMP.
- EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: LA CAMPAÑA ITALIANA DE ANÍBAL.
- LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: LA EMANCIPACIÓN DE LA ESCLAVITUD.
- ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER?: CANTAR BIEN.
- TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: TRANQUILIDAD.
- ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE?: INEXPERIENCIA.
- ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR?: EN MI CAMA, DE LA MANO DE MI ESPOSA E HIJA.
- TU LEMA FAVORITO: CARPE DIEM.
EEZ