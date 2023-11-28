Últimas noticias
Suscrí­bete: Ventas: Newsletter: Juegos:
Encuéntranos en:
El Heraldo de México Haz click aquí para hacer tu
CÚPULA

Cuestionario de Proust, Respuestas de Enrico Chapela | Compositor

Para entender las ideas más peligrosas debemos, primero, comprender y desenterrar qué nos mueve como seres humanos. Lea, diviértase, y, ¿por qué no? Conózcase a usted mismo

EDICIÓN IMPRESA

·
Créditos: Fotos: Especial

Para entender las ideas más peligrosas debemos, primero, comprender y desenterrar qué nos mueve como seres humanos. Lea, diviértase, y, ¿por qué no? Conózcase a usted mismo

  1. TU PRINCIPAL VIRTUD: SER PERTINAZ Y DISCIPLINADO.
  2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: SER MUY PERFECCIONISTA.
  3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: INTELIGENCIA, BONDAD, HONESTIDAD Y BUEN HUMOR.
  4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: LAS MISMAS QUE EN UN HOMBRE, MÁS CARIÑOSA Y CACHONDA.
  5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: LA MISMA QUE EN LOS HOMBRES, MÁS LEALTAD. 
  6. TU PRINCIPAL CULPA: LA PANZA QUE TENGO POR COMELÓN.
  7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: COMPONER Y ESTAR CON MI FAMILIA Y AMIGOS.
  8. TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: PODER VIVIR BIEN DE COMPONER.
  9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE?: PERDER A MI FAMILIA.
  10. SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS?: UN ESCRITOR.
  11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR?: EN UN LAGO JUNTO A LAS MONTAÑAS O EN UNA PALAPA JUNTO AL MAR.
  12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: EL QUESO, EL VINO Y EL CAFÉ.
  13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: VERDE Y ROSA.
  14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: MICHAEL ENDE, ISAAC ASIMOV, GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ Y JOSÉ SARAMAGO.
  15. TUS POETAS FAVORITOS: XAVIER VILLAURRUTIA, MARIO BENEDETTI, SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y OCTAVIO PAZ.
  16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: SHERLOCK HOLMES, WILLIAM DE BASKERVILLE.
  17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: AMÉLIE, AGENTE STERLING.
  18. TU COMPOSITOR FAVORITO: BEETHOVEN, DVORAK, BARTÓK, STRAVINSKY, REVUELTAS, BROUWER.
  19. TU PINTOR FAVORITO: ESCHER, DALÍ, VAN GOGH.
  20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: GANDHI, MANDELA, MARTIN LUTHER KING.
  21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: BÚDICA, HYPATIA DE ALEJANDRÍA.
  22. TUS NOMBRES FAVORITOS: NAOMI Y LUCA.
  23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: PERROS CHICOS.
  24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA?: DONALD TRUMP.
  25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: LA CAMPAÑA ITALIANA DE ANÍBAL.
  26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: LA EMANCIPACIÓN DE LA ESCLAVITUD.
  27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER?: CANTAR BIEN.
  28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: TRANQUILIDAD.
  29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE?: INEXPERIENCIA.
  30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR?: EN MI CAMA, DE LA MANO DE MI ESPOSA E HIJA.
  31. TU LEMA FAVORITO: CARPE DIEM.

EEZ

Temas

Cuestionario Proust Enrico Chapela compositor Cúpula Edición Impresa