Rinde homenaje al folclor latinoamericano

Desde los cinco años, la actriz jalisciense, Andrea Bayardo, cantaba boleros y rancheras en casa de sus abuelos. Cuando escuchó por primera vez "Verdad amarga", de Consuelo Velázquez descubrió que las mujeres también podían escribir canciones y desde ese momento nunca se despegó del micrófono.

A pesar de su timidez de niña, su inquietud por los escenarios y la pasión por el canto la llevaron a forjarse como artista e interpretar papeles teatrales como Nala, en El Rey León y La Malinche en Malinche the Musical.

En entrevista para El Heraldo Media Group, Bayardo, quien le canta siempre a su familia, platicó sobre el homenaje que pretende rendir al folclor latinoamericano.

¿Por qué Raicilla?

Porque la raicilla es un destilado de agave que por denominación de origen solo se puede llamar así si se hace en mi tierra, Jalisco. No es tan conocido como el mezcal y quería popularizar el nombre. También porque me evoca la raíz y este proyecto habla del lugar de dónde vengo y de las raíces que he hecho en los lugares a donde he llegado y la gente que he conocido.

-¿Con qué tres palabras describirías el folclore latinoamericano? ¿Por qué?

Apasionado, dramático y honesto. Porque los hispano latinos somos bastante intensos, vivimos las emociones de manera muy pasional. Tenemos la habilidad de comunicar para sanar y eso se refleja en nuestro folclore.

-¿Qué historia hay detrás del sencillo Lo que no tengo?

En mi caso hubo una historia de amor que no pudo ser porque la otra persona y yo no estábamos alineados en los mismos intereses y gustos. Llega un punto en el que aceptas que lo que te pide el otro no lo puedes dar.

-¿Cuál fue la inspiración para el look que llevas hoy?

Los accesorios que llevo los diseñamos Cristina Bombay y yo para crear un collage de lo que soy. Usamos bordados de pulseras, cosas que estaban en mi casa, plumas, cuentitas de bolsos y de mi corsé de Nala, del Rey León. Colaboré también con la marca Casa Juanas, que busca dar visibilidad a los artesanos mexicanos en España.

-¿Crees que tu trabajo teatral ha impactado el resultado final del álbum?

Mi bagaje teatral está absolutamente impreso en lo que estoy haciendo. Todo es bastante escénico, armamos un set para el evento de hoy porque no podíamos no hacerlo. Se refleja en el vestuario y también en la emocionalidad. Se nota que llevo años haciendo teatro y me encanta que se note porque es otra manera de ver la música.

-¿Qué si puedes ser? ¿Qué si tienes?

Ahora lo que tengo son muchas ganas de seguir adelante con este proyecto y compartir lo que llevamos un año gestando. Somos un equipo muy bonito y tengo mucho arte para compartir y ganas de seguir cantando.

-¿Qué te llena el estómago de rabia?

Muchísimas cosas, pero sobre todo las injusticias, las guerras, las envidias.

SOBRE ELLA

Canción favorita: "Tu falta de querer", de Mon Laferte

¿A quién admiras? A mi papá y a mi hermano

Personaje femenino favorito: Consuelo Velázquez

Por María Milo

