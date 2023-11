Claudia Sheinbaum comparte video de cómo aventó el ramo en su boda

A través de cuenta de TikTok, Claudia Sheinbaum, precandidata única de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde a la Presidencia de México, compartió con sus seguidores parte de la tradicional hora de aventar el ramo tras contraer matrimonio con Jesús María Tarriba.

La ex mandataria capitalina celebró una pequeña ceremonia con amigos íntimos y parte de la familia de ambos, tal como lo mencionó en oportunidades anteriores. En redes sociales fue dando pequeños detalles de su futuro compromiso y tras realizarse su boda no dudo en compartir los anillos y su primera foto con su esposo, Jesús María Tarriba.

"De luna de miel con ustedes, nada más me faltaba aventar el ramo. Me da mucha alegría poder compartir estos momentos con ustedes", comentó Claudia Sheinbaum en su publicación. Al terminar con la ceremonia, la ex jefa de Gobierno siguió con su gira por el país, por lo que la parte de festejos se trasladaron al lugar de campaña de la precandidata de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde a la Presidencia de México.

Claudia Sheinbaum ha estado acompañada de su esposo, Jesús María Tarriba en su gira. Foto: Archivo.

Luna de Miel en Jalisco

Claudia Sheinbaum se encuentro en otra gira por la República mexicana para dar su mensaje a todos los simpatizantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), así como a la ciudadanía. Por ello, tras su boda, la ex mandataria capitalina informó en su cuenta de Instagram que comenzaba su luna de miel en Jalisco.

No obstante, la precandidata única para la Presidencia de la República de la coalición "Sigamos Haciendo Historia" no dio más detalles de esto en sus redes sociales y únicamente siguió compartiendo parte de su agenda en Jalisco con los simpatizantes del partido político.

Claudia Sheinbaum compartió la noticia de su boda en Instagram. Foto: Archivo.

Además, a su llegada a la Perla Tapatía mostró su respaldo a Claudia Delgadillo, quien ha iniciado su precampaña rumbo a la elección de la gobernatura del estado. En lo que va de su gira, Claudia Sheinbaum, ha asistido a diferentes actos de los candidatos de Morena para darles su apoyo.