Análisis y pronósticos de los partidos de la NFL: semana 12

La semana doce arrancó el día de ayer con los tradicionales encuentros de Acción de Gracias, mismos que dominaron los equipos de San Francisco y Dallas, quienes llegaban como favoritos a sus respectivos encuentros, pero fue el equipo de Green Bay quien dio la campanada, ya que derrotó a los Lions a domicilio, quienes, con la derrota del día de ayer, suman una racha de siete años consecutivos sin poder ganar en Thanksgiving.

El día de hoy, y por primera ocasión en la historia de la NFL, tendremos un partido en Black Friday, por el cual la compañía de Amazon pagó una cifra millonaria, esperando crear una nueva tradición, como ha sucedido con los partidos que se celebran anualmente el día de Acción de Gracias, y en esta ocasión serán los equipos de los New York Jets y Miami Dolphins los encargados de inaugurar esta festividad. A continuación, les tenemos nuestro análisis de los partidos más atractivos que se llevarán a cabo este fin de semana:

Sigue leyendo:

NFL: jugadores al alza y a la baja semana 12

Lo Bueno y lo Malo de la NFL en la Semana 11

New Orleans Saints (5-5) vs Atlanta Falcons (4-6)

Duelo entre los dos equipos punteros de la División Sur de la Conferencia Nacional, en el cual los Saints buscarán mantenerse como punteros, en la que es la única División en toda la NFL en la que ninguno de sus integrantes tiene récord ganador. Ambos equipos llegan a este encuentro después de haber tenido su semana de descanso, misma que le sirvió a los Falcons para designar nuevamente como Quarterback titular para este encuentro a Desmond Ridder, quien ya había sido enviado a la banca debido a sus constantes intercambios de balón, así como por su incapacidad de poder anotar puntos para su equipo, ya que la ofensiva de Atlanta ha sido una de las más chatas en lo que va de esta temporada.

Los Saints también verán de regreso en su alineación titular a Derek Carr, quien sufrió una conmoción durante su último encuentro. Su corredor Alvin Kamara no la tendrá nada fácil para poder anotar en este juego, ya que la defensiva de los Falcons únicamente ha permitido cuatro anotaciones por tierra.

Pronóstico resultado: New Orleans Saints 20-17 Atlanta Falcons.

Pittsburgh Steelers (6-4) vs Cincinnati Bengals (5-5)

El Quarterback Jake Browning tendrá la difícil tarea de comandar la ofensiva de Cincinnati y a la vez de mantenerlos con vida en la carrera por conseguir un lugar en los playoffs, ya que, a pesar de llevar varios años en la NFL, será el primer partido en el que arrancará como titular.

Browning no podrá contar con su receptor Tee Higgins, ya que no ha sido capaz de recuperarse de una lesión, misma que lo ha dejado fuera las últimas semanas, por lo que será Ja’Mar Chase quien tendrá que cargar con todo el peso de la ofensiva aérea del

equipo. T.J Watt, junto con el resto de la defensiva acerera, buscará hacerle la vida de cuadritos a Browning y compañía, pero esto no será suficiente si la ofensiva de los Steelers no sale del bache en el que ha estado durante toda esta temporada.

Desde principios del mes de octubre su mariscal de campo Kenny Pickett no ha sido capaz de lanzar ni un solo pase de anotación, por lo cual estrenarán nuevo Coordinador Ofensivo esta semana, esperando de una vez por todas poder generar puntos.

Pronóstico resultado: Pittsburgh Steelers 20-13 Cincinnati Bengals.

Jacksonville Jaguars (7-3) vs Houston Texans (6-4)

El domingo al medio día tendremos este partidazo, en el cual los Jaguars harán todo lo posible para mantenerse a la cabeza de la División Sur de la Conferencia Americana, aunque no será una tarea nada sencilla de conseguir, ya que los Texans vienen enrachados, suman tres victorias consecutivas y su Quarterback C.J. Stroud cada vez ha hecho más méritos para ser considerado para el MVP de esta temporada.

Estos dos equipos ya se enfrentaron este año en la semana tres, encuentro en el que los de Texas se llevaron la victoria a casa, por lo que Trevor Lawrence buscará cobrar venganza en esta ocasión. La clave para que los Jaguars puedan salir victoriosos será el no cometer pérdidas de balón, como en el juego anterior, en el cual perdieron el ovoide en dos ocasiones, mismas que Stroud supo capitalizar a la perfección, echando mano de su arsenal a la ofensiva, sobre todo del receptor novato Tank Dell, quién terminó el encuentro con 145 yardas y una anotación.

Pronóstico resultado: Jacksonville Jaguars 17–23 Houston Texans.

Cleveland Browns (7-3) vs Denver Broncos (5-5)

Los Browns siguen sin poder encontrar al mariscal de campo idóneo que pueda sustituir a Deshaun Watson. Tanto Dorian Thompson-Robinson, así como P.J. Walker, no han sido capaces de lanzar ni un solo pase de anotación, lo cual ha metido mucha presión en la defensiva de su equipo, ya que a pesar de ser una de las mejores de la NFL, se han llegado a ver abrumados en distintas ocasiones debido a la inoperancia de su ofensiva, lo cual genera que se la pasen la mayor parte de los partidos dentro del terreno de juego.

El entrenador en jefe del equipo Kevin Stefanski debe de buscar una solución inmediata a este problema que padece la ofensiva de su equipo, ya que su juego terrestre también se ha visto mermado debido a la inoperancia de sus Quarterback.

Por su parte, los Broncos llevan cuatro victorias consecutivas y buscarán seguir con esa buena racha, en la cual Russell Wilson ha jugado un papel fundamental, guiando a su equipo a la victoria en los momentos finales de los encuentros anteriores. Este juego se espera que sea muy disputado y de pocos puntos, por lo que el equipo que cometa la menor cantidad de equivocaciones será el que se lleve al final la victoria.

Pronóstico resultado: Cleveland Browns 13-24 Denver Broncos.

Kansas City Chiefs (7-3) vs Las Vegas Raiders (5-6)

Los Chiefs acaban de tener una muy dolorosa derrota en casa ante el equipo de Philadelphia, al cual pudieron haber derrotado si su cuerpo de receptores no hubiera soltado tantos pases.

Patrick Mahomes se ha visto preocupado por la falta de producción que ha tenido su ofensiva, sobre todo en las segundas mitades, ya que en tres semanas consecutivas no han podido anotar ni un solo punto después del medio tiempo. En esta ocasión el corredor Isiah Pacheco deberá de jugar un rol decisivo en la ofensiva de los Chiefs, ya que la defensa de los Raiders se ha visto particularmente vulnerable por tierra, permitiendo un promedio de 4.5 yardas por acarreo.

Los Raiders al ataque han tenido varios problemas esta temporada, y no se ve que sea muy probable que esta semana cambien las cosas para ellos, ya que enfrentarán a una férrea defensiva de los Chiefs, la cual la semana pasada solamente le permitió 150 yardas por aire a Jalen Hurts, sin ningún pase de anotación. El Quarterback novato Aidan O’Connell tendrá que procurar no ser interceptado como la semana pasada, en la cual en tres ocasiones sufrió un intercambio de balón.

Pronóstico resultado: Kansas City Chiefs 27-13 Las Vegas Raiders

Buffalo Bills (6-5) vs Philadelphia Eagles (9-1)

Por segunda semana consecutiva, el equipo de Philadelphia protagonizará el encuentro más atractivo de la jornada, en el cual se medirán al equipo de Josh Allen, quien continúa con su mala racha de siete partidos consecutivos teniendo al menos un pase interceptado, lo cual es una muy mala noticia para los Bills, ya que la línea defensiva de las Águilas buscará presionarlo constantemente para provocar algún intercambio de balón.

La semana pasada el equipo de Buffalo estrenó Coordinador Ofensivo, y esto se vio reflejado durante su juego contra los Jets, a quienes les corrieron en más de treinta ocasiones, tratando así balancear el ataque del equipo, el cual en las últimas semanas se había vuelto unidimensional, enfocándose principalmente en el juego aéreo. Philadelphia llega con la motivación por las nubes a este encuentro, ya que acaba de derrotar a domicilio a los actuales monarcas de la NFL, y buscarán demostrar que no se encuentren por casualidad en la cima de la Conferencia Nacional.

Jalen Hurts tendrá que ser inteligente con el balón y sobre todo deberá de buscar deshacerse rápidamente del mismo, ya que la defensiva de los Bills ha capturado a los mariscales de campo contrarios en 39 ocasiones, colocándose como la segunda mejor defensiva de la liga en cuanto a capturas de Quarterback se refiere. Pronóstico Resultado: Buffalo Bills 23-27 Philadelphia Eagles

¿Ustedes a quién le van? Escríbanos y compártanos sus pronósticos, y díganos quiénes ganarán esta semana.

Por Diego Carreño

@diegocarrenoff