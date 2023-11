AMLO compara a Javier Milei con Carlos Menem: "Está desapareciendo la educación pública"

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió de nueva cuenta contra el ultra derechista Javier Milei, quien ganó la elección presidencial en Argentina. El mandatario mexicano aseguró que aunque el economista no ha tomado posesión del cargo, hizo varios anuncios de privatizaciones.

El líder del país hizo una comparación entre el también comentarista y el exlíder argentino Carlos Menem al asegurar que ambos significan para el pueblo sudamericano un retroceso en cuanto a derechos y servicios. Añadió que México ha padecido situaciones similares con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, al cual acusó de dar el control de diversos activos a la iniciativa privada.

El mandatario mexicano aseguró que el ganador de las elecciones no está actuando a favor del pueblo. FOTO: Presidencia.

La derecha es corrupta: AMLO

“Aunque yo simplifique mucho, aunque caiga en el maniqueísmo, la derecha es muy deshonesta, es muy corrupta, les gusta mucho el dinero. En la izquierda luchamos por ideales, luchamos por principio, somos distintos. Un verdadero dirigente, mujer o hombre, de izquierda porque el corrupto no es de izquierda, el que no le tiene amor al pueblo no es de izquierda, el que no es consecuente no es de izquierda”, dijo en las instalaciones de la 28 Zona Militar en Oaxaca, Oaxaca.

Acusó a Milei de tratar de desaparecer la educación y la salud públicas, así como iniciar planes para vender las empresas de Estado a precios menores a su valor.

“Eso ya lo padecieron y con resultados catastróficos cuando el presidente Menem. Fue lo que nosotros padecimos aquí cuando Salinas entregó los bienes del pueblo de la nación a sus allegados. Y miren cómo nos dejó el país. Si somos distintos y vamos adelante”, expresó.

AMLO promete “imparcialidad” en candidatas a la Corte, aunque desde la izquierda

Las tres candidatas a ocupar un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) garantizan imparcialidad en sus criterios de justicia, aunque con visión política de izquierda, dijo este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador al defender de críticas de sus adversarios la terna que propuso al Senado de la República.

De cara a que los legisladores discutan la terna, el mandatario federal señaló este viernes en la mañanera, que ofreció VIII Región Militar en Oaxaca, aseguró que las mujeres que propone en la terna para el cargo de ministra, María Estela Ríos, Lenia Batres y Bertha Alcalde son "de primera" , "muy buenas" y reúnen todos los requisitos.

Ante la renuncia de Arturo Zaldívar, el presidente nombró a tres candidatas para reemplazarlo. FOTO: Cuartoscuro.

“Es que es el que es de izquierda de verdad, el que tiene convicciones es honesto, esa es la diferencia que tenemos aunque yo simplifique mucho el que caiga en el maniqueísmo, la derecha es muy deshonesta, es muy corrupta, les gusta mucho el dinero; en la izquierda luchamos por ideales, luchamos por principios, un verdadero dirigente mujer u hombre de izquierda porque el corrupto no es de izquierda”, contestó.

Reconoció que las tres mujeres que propuso son parte de su círculo de confianza, y que de llegar al órgano no traicionarán sus principios. Describió a cada una, resaltando como en el caso de Lenia Batres el legado de su familia que, dijo, “siempre ha estado luchando por la justicia”.

“Cómo no voy a tener yo confianza en Lenia, ni modo que va a llegar a la Suprema Corte a proteger a las empresas extranjeras del sector petrolero, del sector eléctrico, como lo hacen los que están… no, no, ella tiene otra formación”, dijo.

Garantizó que no hay dedazo sobre la terna que propuso, aun cuando en el caso de Estela Ríos fue su consejera jurídica cuando fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal y hoy es la consejera de la Presidencia de la República. De Bertha Alcalde, expuso que igual que toda su familia, han luchado desde la izquierda, y que ella como abogada ha llevado a cabo toda la limpieza de corrupción en la Cofepris.