Claudia Sheinbaum recuerda cómo se involucró en el Movimiento de CEU de la UNAM

En su cuenta de Instagram, Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la presidencia del país, compartió una foto de su participación en el diálogo del Consejo Estudiantil Universitario (CEU), donde fue una de las pocas mujeres líderes de la organización.

La ex mandataria capitalina recordó que al momento de estallar el movimiento estudiantil se encontraba visitando comunidades purépechas en Michoacán y aunque no se involucraba mucho en el activismo dentro de la universidad, poco a poco fue parte del movimiento que se ha convertido en uno de los más destacados en la historia de la UNAM.

"Un día me fueron a buscar a mi cubículo para convencerme de que me uniera y fui a una primera manifestación, ahí fue cuando pensé no me quiero perder esto y decidí unirme al movimiento", señaló Claudia Sheinbaum. Asimismo, señaló que fue electa para formar parte del CEU.

Claudia Sheinbaum celebró los 36 años de la creación del CEU. Foto: Archivo.

Movimientos estudiantiles

El movimiento del 68 encabezado por estudiantes de planteles Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Instituto Politécnico Nacional (IPN), así como de asociaciones civiles y obreros es uno de lo más recordados en el país, debido a la represión, persecución y matanza que se vivieron, concluyendo con la matanza de jóvenes en la Plaza de las Tres Culturas.

Posterior a ese movimiento se fueron generando algunos otros, pero sin tanta fuerza debido a la persecución que seguían viviendo los estudiantes. Con la creación del CEU en 1986, en el que estuvo activa Claudia Sheinbaum, se buscaba evitar la aprobación de una serie de reformas que atentaban contra la gratuidad en la UNAM.

El siguiente movimiento de la UNAM ocurrió en 1999, cuando se realizó una huelga de nueve meses para exigir la gratuidad y autonomía en la Universidad, luego de que se propagara el rumor de que las autoridades buscaban privatizarla. Actualmente la UNAM se mantiene como una de las mejores universidades públicas gratuitas del mundo.