Marybel Villegas, senadora de Morena por Quintana Roo, denuncia violencia política y "Guerra sucia"

“Mi límite es la dignidad” enfatizó la senadora de Morena por Quintana Roo, Marybel Villegas Canché, al denunciar desde el Senado de la República, una campaña de desprestigio y violencia política de la que ha sido objeto en los últimos meses.

“Desde hace algunos meses, precisamente, he sido víctima de una campaña negra de noticias falsas, con una estrategia financiada con grandes cantidades de recursos y difundida a través de las redes sociales.

Una campaña agresiva, llena de mentiras, de calumnia y difamación, que por el simple hecho de manifestar mi voluntad de trabajar por el pueblo al que represento, se me ha sometido de manera constante y cada vez más con mayor intensidad”, manifestó la senadora Marybel Villegas Canché ante los medios de comunicación.

La legisladora mostró documentos que avalan la distribución de información tendenciosa en su contra, en publicaciones pagadas de medios electrónicos, presuntamente financiadas con recursos públicos, debido a lo alto de los montos detectados.

“Sé de dónde vienen los ataques, se quiénes son y tengo la sospecha que, por la cantidad de recursos que se ha invertido y se ha destinado al pautado en medios digitales para violentarme en mi condición de mujer y mi condición política, que me denigran, me culminan, que me insultan y distorsionan mis palabras, que me violentan por el simple hecho de ser una mujer con aspiraciones, es RECURSO PÚBLICO, de la avenida Tulum, de Cancún”, enfatizó la senadora Marybel Villegas.