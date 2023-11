La cinta "Leo" libera al actor Mauricio Castillo

“Hay gente que se expresa mejor a través de los personajes que en la vida real”, afirmó el actor Mauricio Castillo, quien considera que es un hombre que sabe escuchar y dar buenos consejos, pero le cuesta mucho expresar sus emociones, por eso se identificó con los mensajes que transmite la cinta “Leo”.

“No es fácil (hablar), mucho menos con la edad, porque te vuelves más rejego y demás. Mi mujer siempre me ha dicho que a mí me cuesta mucho trabajo decir las cosas. Y es cierto, pero vas aprendiendo y conforme pasan los años te liberas. En ese sentido me identifico con el personaje, porque en esa edad estoy”, explicó.

Castillo da su voz al personaje de “Squirtle”, una tortuga vieja y gruñona que está celosa de su amigo “Leo”, una lagartija que quiere salir a explorar el mundo antes de morir. También por eso se identifica con él papel animado: “En esta película hay una liberación en mi relación, por ejemplo mis amistades son muy parecidas a la vida real, tengo amigos con los que ha estado más de 55 años y me he peleado infinidad de veces, además son gruñones, pero al final de cuentas, uno escucha al otro y hasta nos ayudamos”.

Estos peculiares personajes son las mascotas del último grado escolar de la primaria y durante décadas han visto pasar a decenas de niños por ese salón, sin embargo, esta vez “Leo” quiere escapar y en ese intento, termina hablando con los niños, a quienes aconseja y ayuda a superar esta difícil etapa.

Una de esas pequeñas niñas a las que ayuda es “Jayda”, a quien la actriz Regina Tiscareño le presta su voz, ella es la clásica niña popular que en el fondo se siente sola y gracias a los consejos de “Leo” deja fingir, algo que para Tiscareño es importante: “ Lo que tenemos en común es un proceso por el que ya pasé, vivo sin apariencias y sin preocuparme por lo que la gente espera de mí sin es expectativa”.

Sobre el proceso de doblaje, ambos señalaron que no es fácil encontrar la voz adecuada, pero tratan de lograr un equilibrio entre el guion y la espontaneidad que le pueden dar a los diálogos. En el caso de Castillo le dio un tono más ñero al personaje que el original, pero la directora consideró que estaba bien, mientras que para Tiscareño fue más sencillo adaptarse a la voz.

“Por lo regular nunca tienes información sobre los personajes, es llegar a la cabina y ahí el director te empieza a explicar y a dar contexto sobre cada papel, el chiste es empezar e irlo descubriendo conforme vas hablando, el director te va diciendo si está feliz o melancólico, conforme avanza el doblaje entendemos el proceso”, explicó Castillo.

Finalmente, Tiscareño aseguró que es una película para toda la familia, porque varios adultos se sentirán identificados con la historia.

La historia fue escrita por el actor Adam Sandler, quien también interpreta a “Leo”.

Varios de los personajes de la cinta cuentan con las voces de las hijas de Sandler.

La voz del protagonista en la versión en español la hace Gerardo García.

21 de noviembre se estrena en Netflix.

102 minutos dura esta cinta.

PAL