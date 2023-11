Concluye el Festival de Música de Morelia

En 35 años, el Festival de Música de Morelia no sólo ha conseguido mantenerse de pie, también ha logrado posicionarse en la capital michoacana. En esta edición, coinciden sus organizadores, hubo una sensación agridulce, en mayo pasado falleció su director artístico, el compositor Javier Álvarez; y así, de luto, celebraron un aniversario más del encuentro creado en honor de Miguel Bernal Jiménez.



El segundo y último fin de semana del festival, que este año se desarrolló con una inversión de 16 millones de pesos, arrancó con los conciertos del Cuarteto Latinoamericano, con un programa diverso que fue de Purcell a Villa-Lobos; y con la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, con la interpretación de temas de películas como Star Wars, Harry Potter, Tiburón e Indiana Jones.



Y es que la presencia juvenil y la oferta gratuita y al aire libre fue uno de los ejes más importantes de esta edición, como una continuación de las búsquedas y los intereses de Álvarez.



Al día siguiente, el cuarteto español Sigma Project ofreció también un tributo al compositor mexicano con el estreno mundial de Memoria II, una pieza de Ana Lara escrita en homenaje a quien fue su maestro. La Biblioteca Pública, un espacio casi ceremonial por el fondo reservado que resguarda, se convirtió, por un momento, en el espacio del recuerdo y la conmemoración . En los siguientes días, en El Colegio Nacional, repetirán la pieza para continuar con la despedida.



El concierto de clausura a cargo de la Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, con el solista Yuri Revech, fue uno de los eventos con más convocatoria; ejecutaron obras de Dvorák, Elgqr y Mendelssohn. La audiencia obligó a los músicos a regalar un encoré no previsto.



El Festival no sólo estuvo en los espacios tradicionales de Morelia, también recorrió teatros y calles de Morelia, y municipios como Zamora, Pátzcuaro y Uruapan.



Mientas que algunos de los invitados de esta edición están: Duo Karolina Mikolajczyk & Iwo Jedynecki, Chaos String Quartet, Coree de Aidé, Tambuco y Voz en Punto.

Por Alida Piñón

EEZ