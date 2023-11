Alistan viviendas para damnificados

En diciembre estarán listas las viviendas que se construyen para reubicar a 210 familias de Edomex que resultaron damnificadas por el derrumbe de una parte del cerro El Chiquihuite en 2021, confirmó la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Territorial y Urbano (Sedatu).

La dependencia puntualizó que dicho proyecto de construcción ubicado en El Risco, Colinas de San José, Tlalnepantla, tiene un avance de 93 por ciento y culminará el próximo mes.

Mientras que 144 familias de la Ciudad de México se reubicarán en la colonia Vasco de Quiroga, alcaldía Gustavo A. Madero, con un avance de 24 por ciento, proyecto que se espera concluir en marzo de 2024.

La Sedatu precisó que con recursos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el organismo municipal de agua (OPDM) de Tlalnepantla, se realizan trabajos de conexión de redes de drenaje y de agua que brindarán servicio en Colinas de San José, los cuales reportan un avance de 60 por ciento.

El predio en Colinas de San José fue donado por el anterior gobierno municipal de Tlalnepantla y cuenta con una superficie de 4 mil 726 metros cuadrados.

En un recorrido realizado por el conjunto habitacional, se observó que la mayoría de los edificios están prácticamente terminados, sólo un par se encuentra en obra negra.

En tanto, se llevan a cabo mesas de trabajo entre el gobierno del Edomex y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) para realizar permisos, licencias y trámites administrativos para que el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) realice la escritura correspondiente.

La Sedatu añadió que el Insus, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y la CNPC, también sostienen mesas para trámites de regularización.

“A mí me expropiaron la casa, ya me indemnizaron, no me toca la reubicación, pero ahora estamos en espera de la reubicación de mis familiares, porque teníamos una casa plurifamiliar”, señaló Maura Capistran.

Añadió: “Yo vivía en la mera esquina, perdí mi casa y una tienda, somos sobrevivientes del desastre, pero el gobierno sí nos cumplió”.

